Камкия о гармонизации законодательств Абхазии и России: вопрос нужен был еще вчера

"Название "Формирование общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательств" задает тон развитию взаимоотношений. Есть разные способы правообразования, а гармонизация – один из способов правообразования, который является более щадящим, более мягкой формой приведения законодательств разных стран в единое пространство. Этот документ логично вытекает из большого договора, подписанного главами двух государств, который вступил в силу в 2016 году. Это очень полезный, нужный документ. Есть полезные вещи, которые прямо указывают на пробелы нашего (абхазского – ред.) законодательства. У нас нет ряда законов, которые уже должны быть. Есть пункты, вызывающие сомнения, но все зависит от того, как эти вопросы будут изложены в документах. Но я отношусь к этому вопросу положительно, он нужен был еще вчера", - отметил Камкия.