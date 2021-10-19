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Камкия о гармонизации законодательств Абхазии и России: вопрос нужен был еще вчера
Камкия о гармонизации законодательств Абхазии и России: вопрос нужен был еще вчера
Своим мнением о программе формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией, в эфире радио Sputnik поделился политолог... 19.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-19T15:19+0300
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абхазо-российские отношения
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Такие обстоятельства: Камкия о гармонизации законодательства Абхазии и России
Такие обстоятельства: Камкия о гармонизации законодательства Абхазии и России
Политолог считает, что гармонизация законодательства Абхазии и России позволит устранить пробелы абхазского законодательства. Вступая в союзные отношения, обе страны жертвуют частью суверенитета, но речь не идет о вхождении Абхазии в Россию. Политизация пунктов вызвана теневыми интересами определенных групп в Абхазии, считает Камкия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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абхазо-российские отношения, такие обстоятельства, аудио

Камкия о гармонизации законодательств Абхазии и России: вопрос нужен был еще вчера

15:19 19.10.2021
47
Радио
Такие обстоятельства: Камкия о гармонизации законодательства Абхазии и России
Своим мнением о программе формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией, в эфире радио Sputnik поделился политолог, завкафедрой теории права Сочинского РУДН Беслан Камкия.
Политолог считает, что гармонизация законодательства Абхазии и России позволит устранить пробелы абхазского законодательства. Вступая в союзные отношения, обе страны жертвуют частью суверенитета, но речь не идет о вхождении Абхазии в Россию. Политизация пунктов вызвана теневыми интересами определенных групп в Абхазии, считает Камкия.

"Название "Формирование общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательств" задает тон развитию взаимоотношений. Есть разные способы правообразования, а гармонизация – один из способов правообразования, который является более щадящим, более мягкой формой приведения законодательств разных стран в единое пространство. Этот документ логично вытекает из большого договора, подписанного главами двух государств, который вступил в силу в 2016 году. Это очень полезный, нужный документ. Есть полезные вещи, которые прямо указывают на пробелы нашего (абхазского – ред.) законодательства. У нас нет ряда законов, которые уже должны быть. Есть пункты, вызывающие сомнения, но все зависит от того, как эти вопросы будут изложены в документах. Но я отношусь к этому вопросу положительно, он нужен был еще вчера", - отметил Камкия.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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