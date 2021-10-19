https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/leonkov-yadernye-arsenaly-ssha-mogut-poyavitsya-v-gruzii-moldove-i-ukraine-1035977870.html
Леонков: ядерные арсеналы США могут появиться в Грузии, Молдове и Украине
Леонков: ядерные арсеналы США могут появиться в Грузии, Молдове и Украине
Отношений по линий Россия — НАТО фактически не существует, считает военный эксперт Леонид Леонков. 19.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-19T17:44+0300
2021-10-19T17:44+0300
2021-10-19T17:44+0300
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Так он прокомментировал новости о том, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО, а еще на неопределенное время перестает функционировать военная миссия альянса в Москве и закрывается его информбюро. "Демарши нас достали", - говорит Леонков, имея в виду решение НАТО на 8 человек сократить дипмиссию России в Брюсселе, обвинив в том числе российских представителей якобы в шпионаже. Так что Москва всего лишь приняла симметричный ответ. Зачем Западу прекращение всякого диалога с Россией? Могут ли страны НАТО под предлогом своих военных учений разместить ядерный потенциал где-нибудь в Румынии, Польше или странах Балтии? И как руководство Грузии и Украины наплевало на собственный народ, делая людей заложниками политики США против России?
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, россия, нато, мультимедиа, видео
Леонков: ядерные арсеналы США могут появиться в Грузии, Молдове и Украине
Отношений по линий Россия — НАТО фактически не существует, считает военный эксперт Леонид Леонков.
Так он прокомментировал новости о том, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО, а еще на неопределенное время перестает функционировать военная миссия альянса в Москве и закрывается его информбюро.
"Демарши нас достали", - говорит Леонков, имея в виду решение НАТО на 8 человек сократить дипмиссию России в Брюсселе, обвинив в том числе российских представителей якобы в шпионаже. Так что Москва всего лишь приняла симметричный ответ.
Зачем Западу прекращение всякого диалога с Россией? Могут ли страны НАТО под предлогом своих военных учений разместить ядерный потенциал где-нибудь в Румынии, Польше или странах Балтии? И как руководство Грузии и Украины наплевало на собственный народ, делая людей заложниками политики США против России?