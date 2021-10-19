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Новый автомобиль скорой помощи поступил в Гагрскую ЦРБ

Новый автомобиль скорой помощи поступил в Гагрскую ЦРБ

В гараже службы скорой помощи Гагрской центральной районной больницы восемь автомобилей, но три из них не на ходу. 19.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-19T08:40+0300

2021-10-19T08:40+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Новый автомобиль скорой помощи поступил в Гагрскую ЦРБ, рассказала корреспонденту Sputnik и.о. главврача медучреждения Индира Арсалия.Она также уточнила, что минувшим летом районная администрации приобрела и передала медучреждению реанимационный автомобиль стоимостью пять миллионов 800 тысяч рублей. Таких реанимобилей у гагрской больницы два.По словам временно исполняющего обязанности главврача Гагрской больницы Заиры Харабуа, каждые сутки на дежурство в службу скорой помощи заступают две бригады, состоящие из фельдшеров, диспетчеров и водителей."В скорой помощи у нас работают девять фельдшеров, четыре диспетчера и шесть водителей. Если есть необходимость в транспортировке пациента в Гудаутский ковидный госпиталь, в Сухум или же в Сочи, то мы вызываем третью бригаду. Это происходит ежедневно, а иногда несколько раз в день", – отметила она.Харабуа добавила, что работники скорой помощи выезжают домой к пациентам, которые не в состоянии прийти на сдачу ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. В курортный сезон они в среднем совершают около 30 выездов в сутки, а в другое время года по 10–15.Врач с сожалением подчеркнула, что служба скорой помощи также должна быть укомплектована врачами, но их нет из-за нехватки медперсонала.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Sukhumskoy-stantsii-skoroy-pomoschi-peredali-dva-novykh-avtomobilya-1033393360.html

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