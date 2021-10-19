https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/novyy-avtomobil-skoroy-pomoschi-postupil-v-gagrskuyu-tsrb-1035958434.html
Новый автомобиль скорой помощи поступил в Гагрскую ЦРБ
Новый автомобиль скорой помощи поступил в Гагрскую ЦРБ
В гараже службы скорой помощи Гагрской центральной районной больницы восемь автомобилей, но три из них не на ходу. 19.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-19T08:40+0300
2021-10-19T08:40+0300
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Новый автомобиль скорой помощи поступил в Гагрскую ЦРБ, рассказала корреспонденту Sputnik и.о. главврача медучреждения Индира Арсалия.Она также уточнила, что минувшим летом районная администрации приобрела и передала медучреждению реанимационный автомобиль стоимостью пять миллионов 800 тысяч рублей. Таких реанимобилей у гагрской больницы два.По словам временно исполняющего обязанности главврача Гагрской больницы Заиры Харабуа, каждые сутки на дежурство в службу скорой помощи заступают две бригады, состоящие из фельдшеров, диспетчеров и водителей."В скорой помощи у нас работают девять фельдшеров, четыре диспетчера и шесть водителей. Если есть необходимость в транспортировке пациента в Гудаутский ковидный госпиталь, в Сухум или же в Сочи, то мы вызываем третью бригаду. Это происходит ежедневно, а иногда несколько раз в день", – отметила она.Харабуа добавила, что работники скорой помощи выезжают домой к пациентам, которые не в состоянии прийти на сдачу ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. В курортный сезон они в среднем совершают около 30 выездов в сутки, а в другое время года по 10–15.Врач с сожалением подчеркнула, что служба скорой помощи также должна быть укомплектована врачами, но их нет из-за нехватки медперсонала.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Sukhumskoy-stantsii-skoroy-pomoschi-peredali-dva-novykh-avtomobilya-1033393360.html
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новости, коронавирус - 2021
Новый автомобиль скорой помощи поступил в Гагрскую ЦРБ
В гараже службы скорой помощи Гагрской центральной районной больницы восемь автомобилей, но три из них не на ходу.
СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Новый автомобиль скорой помощи поступил в Гагрскую ЦРБ, рассказала корреспонденту Sputnik и.о. главврача медучреждения Индира Арсалия.
"За счет средств бюджета района была приобретена машина скорой помощи за два миллиона 870 тысяч рублей. Всего у нас восемь карет скорой помощи, но три из них не в рабочем состоянии. Они старые и нецелесообразно тратить деньги на их восстановление", – отметила Арсалия.
Она также уточнила, что минувшим летом районная администрации приобрела и передала медучреждению реанимационный автомобиль стоимостью пять миллионов 800 тысяч рублей. Таких реанимобилей у гагрской больницы два.
По словам временно исполняющего обязанности главврача Гагрской больницы Заиры Харабуа, каждые сутки на дежурство в службу скорой помощи заступают две бригады, состоящие из фельдшеров, диспетчеров и водителей.
"В скорой помощи у нас работают девять фельдшеров, четыре диспетчера и шесть водителей. Если есть необходимость в транспортировке пациента в Гудаутский ковидный госпиталь, в Сухум или же в Сочи, то мы вызываем третью бригаду. Это происходит ежедневно, а иногда несколько раз в день", – отметила она.
Харабуа добавила, что работники скорой помощи выезжают домой к пациентам, которые не в состоянии прийти на сдачу ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. В курортный сезон они в среднем совершают около 30 выездов в сутки, а в другое время года по 10–15.
Врач с сожалением подчеркнула, что служба скорой помощи также должна быть укомплектована врачами, но их нет из-за нехватки медперсонала.