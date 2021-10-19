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Рыба моя: как Галское "море" стало домом для форели
Рыба моя: как Галское "море" стало домом для форели
В советское время Галское водохранилище было базой для байдарочников, которые готовились к Олимпийским играм и мировым чемпионатам. В этом году объект стал... 19.10.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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Общество "Эко-фиш" в 2021 году обратилось к администрации Галского района с проектом по выращиванию форели в Галском водохранилище.Водохранилище – идеальное место для холодноводной форели, так как вода в нем не прогревается даже в самые жаркие месяцы. Если рыба приживется, инвесторы готовы построить в районе перерабатывающий завод, где форель будут замораживать и готовить к экспорту.Как из французской икры делают "абхазскую" форель, смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Рыба моя: как Галское "море" стало домом для форели
В советское время Галское водохранилище было базой для байдарочников, которые готовились к Олимпийским играм и мировым чемпионатам. В этом году объект стал интересен инвесторам для выращивания форели. Общество "Эко-фиш" в 2021 году обратилось к администрации Галского района с проектом по выращиванию форели в Галском водохранилище. Водохранилище – идеальное место для холодноводной форели, так как вода в нем не прогревается даже в самые жаркие месяцы. Если рыба приживется, инвесторы готовы построить в районе перерабатывающий завод, где форель будут замораживать и готовить к экспорту. Как из французской икры делают "абхазскую" форель, узнайте из нашего видео.
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видео, рыбный промысел в абхазии, форель, мультимедиа, видео

Рыба моя: как Галское "море" стало домом для форели

10:33 19.10.2021
157
© Видео / Адгур Авидзба, Акоп Кущян
В советское время Галское водохранилище было базой для байдарочников, которые готовились к Олимпийским играм и мировым чемпионатам. В этом году объект стал интересен инвесторам для выращивания форели.
Общество "Эко-фиш" в 2021 году обратилось к администрации Галского района с проектом по выращиванию форели в Галском водохранилище.
Водохранилище – идеальное место для холодноводной форели, так как вода в нем не прогревается даже в самые жаркие месяцы.
Если рыба приживется, инвесторы готовы построить в районе перерабатывающий завод, где форель будут замораживать и готовить к экспорту.
Как из французской икры делают "абхазскую" форель, смотрите в нашем видео.
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