https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/ryba-moya-kak-galskoe-more-stalo-domom-dlya-foreli--1035968265.html
Рыба моя: как Галское "море" стало домом для форели
Рыба моя: как Галское "море" стало домом для форели
В советское время Галское водохранилище было базой для байдарочников, которые готовились к Олимпийским играм и мировым чемпионатам. В этом году объект стал... 19.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-19T10:33+0300
2021-10-19T10:33+0300
2021-10-19T10:33+0300
в абхазии
видео
рыбный промысел в абхазии
форель
мультимедиа
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Общество "Эко-фиш" в 2021 году обратилось к администрации Галского района с проектом по выращиванию форели в Галском водохранилище.Водохранилище – идеальное место для холодноводной форели, так как вода в нем не прогревается даже в самые жаркие месяцы. Если рыба приживется, инвесторы готовы построить в районе перерабатывающий завод, где форель будут замораживать и готовить к экспорту.Как из французской икры делают "абхазскую" форель, смотрите в нашем видео.
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Рыба моя: как Галское "море" стало домом для форели
В советское время Галское водохранилище было базой для байдарочников, которые готовились к Олимпийским играм и мировым чемпионатам. В этом году объект стал интересен инвесторам для выращивания форели.
Общество "Эко-фиш" в 2021 году обратилось к администрации Галского района с проектом по выращиванию форели в Галском водохранилище.
Водохранилище – идеальное место для холодноводной форели, так как вода в нем не прогревается даже в самые жаркие месяцы. Если рыба приживется, инвесторы готовы построить в районе перерабатывающий завод, где форель будут замораживать и готовить к экспорту.
Как из французской икры делают "абхазскую" форель, узнайте из нашего видео.
2021-10-19T10:33+0300
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Sputnik Абхазия
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видео, рыбный промысел в абхазии, форель, мультимедиа, видео
Рыба моя: как Галское "море" стало домом для форели
В советское время Галское водохранилище было базой для байдарочников, которые готовились к Олимпийским играм и мировым чемпионатам. В этом году объект стал интересен инвесторам для выращивания форели.
Общество "Эко-фиш" в 2021 году обратилось к администрации Галского района с проектом по выращиванию форели в Галском водохранилище.
Водохранилище – идеальное место для холодноводной форели, так как вода в нем не прогревается даже в самые жаркие месяцы.
Если рыба приживется, инвесторы готовы построить в районе перерабатывающий завод, где форель будут замораживать и готовить к экспорту.
Как из французской икры делают "абхазскую" форель, смотрите в нашем видео.