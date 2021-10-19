https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/ryba-moya-kak-galskoe-more-stalo-domom-dlya-foreli--1035968265.html

Рыба моя: как Галское "море" стало домом для форели

Рыба моя: как Галское "море" стало домом для форели

В советское время Галское водохранилище было базой для байдарочников, которые готовились к Олимпийским играм и мировым чемпионатам. В этом году объект стал... 19.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-19T10:33+0300

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Общество "Эко-фиш" в 2021 году обратилось к администрации Галского района с проектом по выращиванию форели в Галском водохранилище.Водохранилище – идеальное место для холодноводной форели, так как вода в нем не прогревается даже в самые жаркие месяцы. Если рыба приживется, инвесторы готовы построить в районе перерабатывающий завод, где форель будут замораживать и готовить к экспорту.Как из французской икры делают "абхазскую" форель, смотрите в нашем видео.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рыба моя: как Галское "море" стало домом для форели В советское время Галское водохранилище было базой для байдарочников, которые готовились к Олимпийским играм и мировым чемпионатам. В этом году объект стал интересен инвесторам для выращивания форели. Общество "Эко-фиш" в 2021 году обратилось к администрации Галского района с проектом по выращиванию форели в Галском водохранилище. Водохранилище – идеальное место для холодноводной форели, так как вода в нем не прогревается даже в самые жаркие месяцы. Если рыба приживется, инвесторы готовы построить в районе перерабатывающий завод, где форель будут замораживать и готовить к экспорту. Как из французской икры делают "абхазскую" форель, узнайте из нашего видео. 2021-10-19T10:33+0300 true PT1M48S

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, рыбный промысел в абхазии, форель, мультимедиа, видео