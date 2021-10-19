https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/sukhumskiy-medkolledzh-i-gagrskoe-meduchilische-poluchili-naglyadnye-posobiya-i-pribory-1035974280.html

Сухумский медколледж и Гагрское медучилище получили наглядные пособия и приборы

Сухумский медколледж и Гагрское медучилище получили наглядные пособия и приборы

Медицинским образовательным учреждения Абхазии передали наглядные пособия и инструменты на сумму более 1,5 миллиона рублей. 19.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-19T14:14+0300

2021-10-19T14:14+0300

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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Сухумский медицинский колледж и Медицинское училище в Гагре получили наглядные пособия и приборы от Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает Министерство здравоохранения Абхазии.Колледжу и училищу передали анатомические модели, фантомы/манекены, мелкие медицинские приборы, халаты, инструменты, ламинированные плакаты и постеры на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, отмечается в сообщении. Министр здравоохранения Эдуард Бутба поблагодарил представителей ЮНИСЕФ за оказанную поддержку. "По просьбе Минздрава ЮНИСЕФ приобрел для студентов наглядные пособия, манекены и многое другое. Это большое подспорье для наших медицинских образовательных учреждений" - отметил министр.На сегодня в Сухумском медколледже учится 378 студентов, в Гагрском медучилище - 100.

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