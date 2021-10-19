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Сухумский медколледж и Гагрское медучилище получили наглядные пособия и приборы
14:14 19.10.2021 (обновлено: 14:42 19.10.2021)
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© Foto / Минздрав Абхазии Сухумский офис Детского фонда ООН передал Министерству здравоохранения наглядные пособия для Сухумского медицинского колледжа и Гагрского медицинского училища.
© Foto / Минздрав Абхазии
Медицинским образовательным учреждения Абхазии передали наглядные пособия и инструменты на сумму более 1,5 миллиона рублей.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Сухумский медицинский колледж и Медицинское училище в Гагре получили наглядные пособия и приборы от Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает Министерство здравоохранения Абхазии.
Колледжу и училищу передали анатомические модели, фантомы/манекены, мелкие медицинские приборы, халаты, инструменты, ламинированные плакаты и постеры на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, отмечается в сообщении.
© Foto / Минздрав Абхазии Сухумский офис Детского фонда ООН передал Министерству здравоохранения наглядные пособия для Сухумского медицинского колледжа и Гагрского медицинского училища.
Сухумский офис Детского фонда ООН передал Министерству здравоохранения наглядные пособия для Сухумского медицинского колледжа и Гагрского медицинского училища.
© Foto / Минздрав Абхазии
Министр здравоохранения Эдуард Бутба поблагодарил представителей ЮНИСЕФ за оказанную поддержку.
"По просьбе Минздрава ЮНИСЕФ приобрел для студентов наглядные пособия, манекены и многое другое. Это большое подспорье для наших медицинских образовательных учреждений" - отметил министр.
На сегодня в Сухумском медколледже учится 378 студентов, в Гагрском медучилище - 100.