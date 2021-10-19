Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/sukhumskiy-medkolledzh-i-gagrskoe-meduchilische-poluchili-naglyadnye-posobiya-i-pribory-1035974280.html
Сухумский медколледж и Гагрское медучилище получили наглядные пособия и приборы
Сухумский медколледж и Гагрское медучилище получили наглядные пособия и приборы
Медицинским образовательным учреждения Абхазии передали наглядные пособия и инструменты на сумму более 1,5 миллиона рублей. 19.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-19T14:14+0300
2021-10-19T14:42+0300
в абхазии
юнисеф
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/13/1035973960_0:231:2467:1619_1920x0_80_0_0_25ed28525fa38ea327a113fc2fc6b7f5.jpg
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Сухумский медицинский колледж и Медицинское училище в Гагре получили наглядные пособия и приборы от Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает Министерство здравоохранения Абхазии.Колледжу и училищу передали анатомические модели, фантомы/манекены, мелкие медицинские приборы, халаты, инструменты, ламинированные плакаты и постеры на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, отмечается в сообщении. Министр здравоохранения Эдуард Бутба поблагодарил представителей ЮНИСЕФ за оказанную поддержку. "По просьбе Минздрава ЮНИСЕФ приобрел для студентов наглядные пособия, манекены и многое другое. Это большое подспорье для наших медицинских образовательных учреждений" - отметил министр.На сегодня в Сухумском медколледже учится 378 студентов, в Гагрском медучилище - 100.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/13/1035973960_0:0:2467:1850_1920x0_80_0_0_e344dc36ea1ac225d1ec47d9d65f2931.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
юнисеф, оон

Сухумский медколледж и Гагрское медучилище получили наглядные пособия и приборы

14:14 19.10.2021 (обновлено: 14:42 19.10.2021)
413
© Foto / Минздрав Абхазии Сухумский офис Детского фонда ООН передал Министерству здравоохранения наглядные пособия для Сухумского медицинского колледжа и Гагрского медицинского училища.
Сухумский офис Детского фонда ООН передал Министерству здравоохранения наглядные пособия для Сухумского медицинского колледжа и Гагрского медицинского училища. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2021
© Foto / Минздрав Абхазии
Медицинским образовательным учреждения Абхазии передали наглядные пособия и инструменты на сумму более 1,5 миллиона рублей.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Сухумский медицинский колледж и Медицинское училище в Гагре получили наглядные пособия и приборы от Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает Министерство здравоохранения Абхазии.
Колледжу и училищу передали анатомические модели, фантомы/манекены, мелкие медицинские приборы, халаты, инструменты, ламинированные плакаты и постеры на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, отмечается в сообщении.
© Foto / Минздрав Абхазии Сухумский офис Детского фонда ООН передал Министерству здравоохранения наглядные пособия для Сухумского медицинского колледжа и Гагрского медицинского училища.
Сухумский офис Детского фонда ООН передал Министерству здравоохранения наглядные пособия для Сухумского медицинского колледжа и Гагрского медицинского училища. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2021
Сухумский офис Детского фонда ООН передал Министерству здравоохранения наглядные пособия для Сухумского медицинского колледжа и Гагрского медицинского училища.
© Foto / Минздрав Абхазии
Министр здравоохранения Эдуард Бутба поблагодарил представителей ЮНИСЕФ за оказанную поддержку.
"По просьбе Минздрава ЮНИСЕФ приобрел для студентов наглядные пособия, манекены и многое другое. Это большое подспорье для наших медицинских образовательных учреждений" - отметил министр.
На сегодня в Сухумском медколледже учится 378 студентов, в Гагрском медучилище - 100.
000000
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:19Камкия о гармонизации законодательств Абхазии и России: вопрос нужен был еще вчера
14:14Сухумский медколледж и Гагрское медучилище получили наглядные пособия и приборы
13:23Ахба о турпотоке в Абхазию на ноябрь: сбалансированный спрос, просадки не будет
13:20Политический гид: особенности партийной системы Абхазии
12:53Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов открылся в Сухуме
12:31Чемпиона по боксу Эрика Мукба поздравили с победой в администрации Гудауты
12:13Гамисония о регистрации оружия резервистами в Абхазии: недостаточной активный
12:05Власти Сочи заявили, что массовой отмены туров из-за COVID-19 нет
11:50Почти четыре миллиарда рублей направят на выплаты блокадникам Ленинграда
11:44Международная конференция в честь 80-летия Юрия Воронова открылась в Сухуме
10:57Какубава рассказал, насколько эффективно используются земли в Очамчырском районе
10:33Рыба моя: как Галское "море" стало домом для форели
10:20Рискнуть и не ошибиться: как один инвестор заманил туристов на восток
10:10Из российского мобильного госпиталя в Сухуме выписано более 280 пациентов
09:10Зеленский потерял надежду встретиться с Путиным
08:40Новый автомобиль скорой помощи поступил в Гагрскую ЦРБ
ВчераТри пациента с коронавирусом скончались в Гудаутской ЦРБ
ВчераЧасть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии
ВчераВерховный суд сделал выводы в отношении действий депутата Алмасхана Ардзинба
ВчераПервое заседание абхазо-российской рабочей группы по страхованию прошло в Москве