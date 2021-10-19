Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/turnir-po-mini-futbolu-sredi-invalidov-amputantov-otkrylsya-v-sukhume-1035971438.html
Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов открылся в Сухуме
Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов открылся в Сухуме
Турнир среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы" проводится в девятый раз, помимо Абхазии в нем представлено еще пять команд. 19.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-19T12:53+0300
2021-10-19T13:24+0300
в абхазии
спорт
инвалиды
мини-футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/13/1035971655_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a5786ad5fd6d5d3719ec841dcb825b6d.jpg
СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный турнир по мини-футболу "Кубок Победы" среди инвалидов-ампутантов стартовал в Сухуме 19 октября, сказал президент Федерации футбола инвалидов-ампутантов Абхазии Джамал Барциц.Турнир проводится в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Все матчи пройдут на мини-поле у Совмина в Сухуме.Среди представителей национальной команды несколько человек получили инвалидность во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В Международном турнире по мини-футболу "Кубок Победы" примут участие спортсмены из Абхазии, Барнаула, Чечни, Кемерово, Казани и Дагестана.
https://sputnik-abkhazia.ru/20191008/Mavrofidi-o-Kubke-Pobedy-dlya-invalidov-amputantov-druzhba-i-zdorove-cherez-futbol-1028566408.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/13/1035971655_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_f6e50b80c247510712f3ce8336c02fb0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, инвалиды, мини-футбол

Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов открылся в Сухуме

12:53 19.10.2021 (обновлено: 13:24 19.10.2021)
225
© Sputnik / Леон Адлейба Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы" проводится в девятый раз, помимо Абхазии в нем представлено еще пять команд.
СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный турнир по мини-футболу "Кубок Победы" среди инвалидов-ампутантов стартовал в Сухуме 19 октября, сказал президент Федерации футбола инвалидов-ампутантов Абхазии Джамал Барциц.
Турнир проводится в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Все матчи пройдут на мини-поле у Совмина в Сухуме.
© Sputnik / Леон Адлейба Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
1/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
2/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
3/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
4/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
5/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме

"Соревнования будут проходить в течение семи дней, этот турнир посвящен памяти погибших, чтобы мы о них не забывали. Из-за нехватки средств, мы не выезжаем за границу как раньше, но можем встречаться два-три раза в год с приезжими командами и проводить сборы, чтобы ребята имели игровую практику", - подчеркнул Барциц.

Среди представителей национальной команды несколько человек получили инвалидность во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В Международном турнире по мини-футболу "Кубок Победы" примут участие спортсмены из Абхазии, Барнаула, Чечни, Кемерово, Казани и Дагестана.
Ахиллес Маврофиди - Sputnik Абхазия, 1920, 08.10.2019
Радио
Маврофиди о "Кубке Победы" для инвалидов-ампутантов: дружба и здоровье через футбол
8 октября 2019, 19:45
100
000000
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:19Камкия о гармонизации законодательств Абхазии и России: вопрос нужен был еще вчера
14:14Сухумский медколледж и Гагрское медучилище получили наглядные пособия и приборы
13:23Ахба о турпотоке в Абхазию на ноябрь: сбалансированный спрос, просадки не будет
13:20Политический гид: особенности партийной системы Абхазии
12:53Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов открылся в Сухуме
12:31Чемпиона по боксу Эрика Мукба поздравили с победой в администрации Гудауты
12:13Гамисония о регистрации оружия резервистами в Абхазии: недостаточной активный
12:05Власти Сочи заявили, что массовой отмены туров из-за COVID-19 нет
11:50Почти четыре миллиарда рублей направят на выплаты блокадникам Ленинграда
11:44Международная конференция в честь 80-летия Юрия Воронова открылась в Сухуме
10:57Какубава рассказал, насколько эффективно используются земли в Очамчырском районе
10:33Рыба моя: как Галское "море" стало домом для форели
10:20Рискнуть и не ошибиться: как один инвестор заманил туристов на восток
10:10Из российского мобильного госпиталя в Сухуме выписано более 280 пациентов
09:10Зеленский потерял надежду встретиться с Путиным
08:40Новый автомобиль скорой помощи поступил в Гагрскую ЦРБ
ВчераТри пациента с коронавирусом скончались в Гудаутской ЦРБ
ВчераЧасть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии
ВчераВерховный суд сделал выводы в отношении действий депутата Алмасхана Ардзинба
ВчераПервое заседание абхазо-российской рабочей группы по страхованию прошло в Москве