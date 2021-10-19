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Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов открылся в Сухуме
12:53 19.10.2021 (обновлено: 13:24 19.10.2021)
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© Sputnik / Леон Адлейба Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы" проводится в девятый раз, помимо Абхазии в нем представлено еще пять команд.
СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный турнир по мини-футболу "Кубок Победы" среди инвалидов-ампутантов стартовал в Сухуме 19 октября, сказал президент Федерации футбола инвалидов-ампутантов Абхазии Джамал Барциц.
Турнир проводится в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Все матчи пройдут на мини-поле у Совмина в Сухуме.
© Sputnik / Леон Адлейба Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
1/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
2/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
3/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Футбольный турнир среди инвалидов-ампутантов в Сухуме
"Соревнования будут проходить в течение семи дней, этот турнир посвящен памяти погибших, чтобы мы о них не забывали. Из-за нехватки средств, мы не выезжаем за границу как раньше, но можем встречаться два-три раза в год с приезжими командами и проводить сборы, чтобы ребята имели игровую практику", - подчеркнул Барциц.
Среди представителей национальной команды несколько человек получили инвалидность во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В Международном турнире по мини-футболу "Кубок Победы" примут участие спортсмены из Абхазии, Барнаула, Чечни, Кемерово, Казани и Дагестана.
8 октября 2019, 19:45
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