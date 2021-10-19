https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/turnir-po-mini-futbolu-sredi-invalidov-amputantov-otkrylsya-v-sukhume-1035971438.html

Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов открылся в Сухуме

Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов открылся в Сухуме

Турнир среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы" проводится в девятый раз, помимо Абхазии в нем представлено еще пять команд. 19.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-19T12:53+0300

2021-10-19T12:53+0300

2021-10-19T13:24+0300

в абхазии

спорт

инвалиды

мини-футбол

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный турнир по мини-футболу "Кубок Победы" среди инвалидов-ампутантов стартовал в Сухуме 19 октября, сказал президент Федерации футбола инвалидов-ампутантов Абхазии Джамал Барциц.Турнир проводится в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Все матчи пройдут на мини-поле у Совмина в Сухуме.Среди представителей национальной команды несколько человек получили инвалидность во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В Международном турнире по мини-футболу "Кубок Победы" примут участие спортсмены из Абхазии, Барнаула, Чечни, Кемерово, Казани и Дагестана.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191008/Mavrofidi-o-Kubke-Pobedy-dlya-invalidov-amputantov-druzhba-i-zdorove-cherez-futbol-1028566408.html

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спорт, инвалиды, мини-футбол