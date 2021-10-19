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В Карачаево-Черкесии пресечена деятельность экстремистской организации
В Карачаево-Черкесии пресечена деятельность экстремистской организации
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность ячейки религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщает РИА... 19.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность ячейки религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "МВД Медиа"."Задержаны пять членов экстремистской организации, являющиеся жителями Карачаево-Черкесии", - отмечается на портале. Всех пятерых арестовали.В 2018 году экстремисты объединились на основе идеологии международного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* и затем участвовали в его деятельности. "Члены группы распространяли идеи радикального ислама. Под угрозой расправы они пытались сместить с постов должностных лиц и планировали создать на территории северокавказского региона государство с шариатской формой правления", - пишет РИА Новости.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 282.2 УК России ("Организация деятельности экстремистской организации") и по части 1 статьи 222 УК ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов").* Верховный Суд 15 сентября 2010 года признал деятельность "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* экстремистской и запретил ее в России.
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россия, экстремисты, кавказ

В Карачаево-Черкесии пресечена деятельность экстремистской организации

18:37 19.10.2021
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© Sputnik / Евгений ОдиноковСотрудник полиции возле служебного автомобиля.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность ячейки религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "МВД Медиа".
"Задержаны пять членов экстремистской организации, являющиеся жителями Карачаево-Черкесии", - отмечается на портале. Всех пятерых арестовали.
В 2018 году экстремисты объединились на основе идеологии международного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* и затем участвовали в его деятельности.
"Члены группы распространяли идеи радикального ислама. Под угрозой расправы они пытались сместить с постов должностных лиц и планировали создать на территории северокавказского региона государство с шариатской формой правления", - пишет РИА Новости.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 282.2 УК России ("Организация деятельности экстремистской организации") и по части 1 статьи 222 УК ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов").
* Верховный Суд 15 сентября 2010 года признал деятельность "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* экстремистской и запретил ее в России.
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