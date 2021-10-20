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Абхазской православной церкви поступило приглашение на встречу в Тбилиси
Абхазской православной церкви поступило приглашение на встречу в Тбилиси
Грузинская церковь признала необходимость начала диалога с Абхазской церковью о статусе АПЦ. 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T19:15+0300
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Секретарь грузинского Патриарха ответил на обращение Абхазской церкви к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Католикосу-Патриарху Грузии Илие о неканонической правомочности Грузинского Патриархата на Абхазскую Православную Церковь. Об этом сообщается на сайте АПЦ.В обращении Церковного Совета Абхазской православной церкви говорилось, что претензии Грузинской церкви на территорию Абхазии неправомочны."В 1992 году вопреки исторической и канонической правде вселенский патриарх выдал Томос Грузинской Православной Церкви об автокефалии, определив Абхазию как каноническую территорию Грузинской Православной Церкви. Абхазская Православная Церковь не входила в состав Грузинской Православной Церкви и восстанавливает свой статус Абхазского Католикосата", - отмечается в частности в письме АПЦ.На него поступил ответ от секретаря грузинского Патриарха.Абхазская Церковь заявила о том, что не желает иметь "братскую духовную связь с теми, кто вопреки евангельской правде считает Абхазию канонической территорией Грузинской Православной Церкви". АПЦ надеется, что с помощью Русской Церкви, которая с XIX века возрождает православие на Кавказе, добьется канонического признания своей независимости.Абхазия - страна с древнейшей христианской историей. Абхазы исповедуют христианство с 55 года нашей эры, здесь проповедовали ученики Христа Симон Кананит и Андрей Первозванный. Абхазский епископ Стратофил участвовал в Никейском соборе 325 года. Название трех абхазских месяцев восходят к Рождеству Христову, Пасхе и Божьей матери. На территории республики множество храмов, самым древним более тысячи лет. Примечательно, что когда грузинские епископы запретили абхазским священникам проводить службы, то абхазы перестали ходить в церковь, так как там служили на непонятном им языке.
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православие, церковь

Абхазской православной церкви поступило приглашение на встречу в Тбилиси

19:15 20.10.2021 (обновлено: 20:03 20.10.2021)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы.
Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Грузинская церковь признала необходимость начала диалога с Абхазской церковью о статусе АПЦ.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Секретарь грузинского Патриарха ответил на обращение Абхазской церкви к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Католикосу-Патриарху Грузии Илие о неканонической правомочности Грузинского Патриархата на Абхазскую Православную Церковь. Об этом сообщается на сайте АПЦ.
В обращении Церковного Совета Абхазской православной церкви говорилось, что претензии Грузинской церкви на территорию Абхазии неправомочны.
"В 1992 году вопреки исторической и канонической правде вселенский патриарх выдал Томос Грузинской Православной Церкви об автокефалии, определив Абхазию как каноническую территорию Грузинской Православной Церкви. Абхазская Православная Церковь не входила в состав Грузинской Православной Церкви и восстанавливает свой статус Абхазского Католикосата", - отмечается в частности в письме АПЦ.
На него поступил ответ от секретаря грузинского Патриарха.

"Сообщаем вам, что мы ознакомились с вашим обращением к Патриархам Грузии и России. Несмотря на то, что мы категорически не согласны с содержанием и духом письма, осознаем необходимость начала диалога. Как вы знаете, враг разделяет, а Бог объединяет. Поэтому думаем, что было бы полезнее по этой теме с Вами встретиться в Тбилиси и напрямую обсудить проблемные вопросы", - говорится в ответном письме.

Абхазская Церковь заявила о том, что не желает иметь "братскую духовную связь с теми, кто вопреки евангельской правде считает Абхазию канонической территорией Грузинской Православной Церкви". АПЦ надеется, что с помощью Русской Церкви, которая с XIX века возрождает православие на Кавказе, добьется канонического признания своей независимости.
Абхазия - страна с древнейшей христианской историей. Абхазы исповедуют христианство с 55 года нашей эры, здесь проповедовали ученики Христа Симон Кананит и Андрей Первозванный. Абхазский епископ Стратофил участвовал в Никейском соборе 325 года. Название трех абхазских месяцев восходят к Рождеству Христову, Пасхе и Божьей матери. На территории республики множество храмов, самым древним более тысячи лет. Примечательно, что когда грузинские епископы запретили абхазским священникам проводить службы, то абхазы перестали ходить в церковь, так как там служили на непонятном им языке.
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