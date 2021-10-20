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Благодарность ветеранам: акция посольства России в Абхазии

Благодарность ветеранам: акция посольства России в Абхазии

Акция Посольства России в Абхазии, в рамках которой материальную помощь получили 49 человек, проходила с 15 октября и завершилась в среду, 20 октября. 20.10.2021, Sputnik Абхазия

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Посольство России в Абхазии провело акцию, организованную правительством Российской Федерации по облегчению последствий пандемии COVID-19 для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Акция проходила с 15 по 20 октября, всего материальную помощь получили 49 человек – 25 ветеранов и приравненных к ним участников боевых действий, а также члены их семей. В последний день акции посол России в Абхазии лично посетил двоих ветеранов – Алексея Шония и Валентину Шульгину."Я с большой радостью и прежде всего благодарностью хочу вручить вам конверт с материальной помощью от правительства Российской Федерации и небольшой, но существенный в нынешних условиях гуманитарный подарок", – сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин, обращаясь к ветерану Великой Отечественной войны Алексею Шония.Затем посол России в Абхазии посетил ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шульгину, которой в январе 2022 года исполнится сто лет.

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