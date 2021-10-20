https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/bzhaniya-dolozhili-kogda-v-gagre-budet-polnostyu-reshena-problema-vodosnabzheniya-1035987264.html

Бжания доложили, когда в Гагре будет полностью решена проблема водоснабжения

Бжания доложили, когда в Гагре будет полностью решена проблема водоснабжения

Многие годы Гагра испытывает большие проблемы с водоснабжением, в городе питьевая вода подается по графику. 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T14:40+0300

2021-10-20T14:40+0300

2021-10-20T17:48+0300

в абхазии

гагра

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. В рамках новой Инвестпрограммы (2022-2024 годы) планируется решить проблему водоснабжения в Гагре в целом. Об этом сообщил начальник УКСа Тимур Агрба президенту Абхазии Аслану Бжания в ходе осмотра объектов, инвестируемых Россией.Агрба рассказал, что в 2013 году в Гагре было построено четыре насосные станции и три резервуара, однако они так и не были введены в эксплуатацию. Глава УКС отметил, что в советское время район потреблял 3500 кубометров воды, а при введении в эксплуатацию нового оборудования можно будет потреблять более семи тысяч кубометров.Президент Аслан Бжания посмотрел, как идет прокладка водопровода по улице Адыгаа в Гагре. Новый водопровод длиной в 900 метров обеспечит бесперебойным водоснабжением около 100 дворов. Работы будут завершены до конца года.Все послевоенное время Гагра испытывает проблемы с водоснабжением. В городе вода подается по графикам. Предыдущая Инвестпрограмма предусматривала укладку водопровода по территории всего Гагрского района, и трубопровод был частично проведен, но разводки по улицам сделаны не были. Со временем, по словам замглавы администрации города Алхаса Барциц, произошел некий застой в решении вопроса, и построенные четыре насосные станции были разграблены, их нужно восстанавливать.По оценкам руководства района, чтобы полностью решить вопрос с водой, нужно еще около 500 миллионов, все эти работы планируется заложить в Инвестпрограмму 2022-2024 годов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210415/Rossiyskaya-delegatsiya-posetila-obekty-v-Gagre-remontiruemye-po-Investprogramme-1032227407.html

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