https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/bzhaniya-otsenil-sostoyanie-parka-printsa-oldenburgskogo-v-gagre-1035986509.html

Бжания оценил состояние парка принца Ольденбургского в Гагре

Бжания оценил состояние парка принца Ольденбургского в Гагре

Президент Абхазии Аслан Бжания в среду, 20 октября, проводит инспекцию объектов Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию... 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T13:53+0300

2021-10-20T13:53+0300

2021-10-20T14:44+0300

в абхазии

аслан бжания

гагра

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Аслан Бжания посетил парк принца Ольденбургского в Гагре, который относится к объектам, ремонтируемым по Инвестпрограмме.Глава УКС Тимур Агрба рассказал, что в парке продолжаются ремонтные работы. К настоящему моменту установлены опоры для освещения, планируется установить столбы и плитку. Кроме того, уже поменяли практически всю электропроводку в парке, ведется монтаж осветительных приборов, укладка брусчатки на набережной и внутри парка.По словам Агрба, договор в рамках Инвестпрограммы был подписан еще 2018-м. В 2020 году финансирование было приостановлено, потому что была внесена корректировка в проектно-сметную документацию, так как в первом проекте не были предусмотрены никакие виды коммуникации. "Вот эти проектные фирмы должны быть раз и навсегда исключены из реестра тех, кто может на что-то претендовать, как и подрядчики", – сказал по этому поводу Аслан Бжания. Ремонтные работы в парке Ольденбургского должны быть окончены в конце 2021 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190602/Gorod-printsa-kakoe-nasledie-Oldenburgskiy-ostavil-Gagre-1027508977.html

гагра

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аслан бжания, гагра, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии