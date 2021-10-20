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Бжания оценил состояние парка принца Ольденбургского в Гагре
Бжания оценил состояние парка принца Ольденбургского в Гагре
Президент Абхазии Аслан Бжания в среду, 20 октября, проводит инспекцию объектов Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию... 20.10.2021, Sputnik Абхазия
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2021-10-20T14:44+0300
в абхазии
аслан бжания
гагра
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Аслан Бжания посетил парк принца Ольденбургского в Гагре, который относится к объектам, ремонтируемым по Инвестпрограмме.Глава УКС Тимур Агрба рассказал, что в парке продолжаются ремонтные работы. К настоящему моменту установлены опоры для освещения, планируется установить столбы и плитку. Кроме того, уже поменяли практически всю электропроводку в парке, ведется монтаж осветительных приборов, укладка брусчатки на набережной и внутри парка.По словам Агрба, договор в рамках Инвестпрограммы был подписан еще 2018-м. В 2020 году финансирование было приостановлено, потому что была внесена корректировка в проектно-сметную документацию, так как в первом проекте не были предусмотрены никакие виды коммуникации. "Вот эти проектные фирмы должны быть раз и навсегда исключены из реестра тех, кто может на что-то претендовать, как и подрядчики", – сказал по этому поводу Аслан Бжания. Ремонтные работы в парке Ольденбургского должны быть окончены в конце 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190602/Gorod-printsa-kakoe-nasledie-Oldenburgskiy-ostavil-Gagre-1027508977.html
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аслан бжания, гагра, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

Бжания оценил состояние парка принца Ольденбургского в Гагре

13:53 20.10.2021 (обновлено: 14:44 20.10.2021)
412
© Sputnik / Томас Тхайцук Парк Ольденбургского в Гагре
Парк Ольденбургского в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания в среду, 20 октября, проводит инспекцию объектов Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Аслан Бжания посетил парк принца Ольденбургского в Гагре, который относится к объектам, ремонтируемым по Инвестпрограмме.
Глава УКС Тимур Агрба рассказал, что в парке продолжаются ремонтные работы. К настоящему моменту установлены опоры для освещения, планируется установить столбы и плитку. Кроме того, уже поменяли практически всю электропроводку в парке, ведется монтаж осветительных приборов, укладка брусчатки на набережной и внутри парка.
По словам Агрба, договор в рамках Инвестпрограммы был подписан еще 2018-м. В 2020 году финансирование было приостановлено, потому что была внесена корректировка в проектно-сметную документацию, так как в первом проекте не были предусмотрены никакие виды коммуникации.
"Вот эти проектные фирмы должны быть раз и навсегда исключены из реестра тех, кто может на что-то претендовать, как и подрядчики", – сказал по этому поводу Аслан Бжания.
Город принца: какое наследие Ольденбургский оставил Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 02.06.2019
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Город принца: какое наследие Ольденбургский оставил Гагре
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Ремонтные работы в парке Ольденбургского должны быть окончены в конце 2021 года.
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В Абхазии
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