https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/bzhaniya-proinspektiroval-obekty-energetiki-remontiruemye-po-investprogramme-1035982521.html

Бжания проинспектировал объекты энергетики, ремонтируемые по Инвестпрограмме

Бжания проинспектировал объекты энергетики, ремонтируемые по Инвестпрограмме

Президент Абхазии Аслан Бжания в среду 20 октября проводит инспекцию объектов Инвестиционной программы содействия соцэкономразвитию республики. 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T11:11+0300

2021-10-20T11:11+0300

2021-10-20T11:49+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/14/1035982474_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b80fd75ec3845c61b0cd55fcd50cc6d5.jpg

СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии посетил подстанцию "Бзыбь-220", где проходят ремонтные работы в рамках Инвестпрограммы 2020-2022.Это одна из трех самых крупных подстанций в республике. На ней установлен новый трансформатор, в ноябре планируется установить еще один. В планах реконструкция всей подстанции, максимальная нагрузка которой составит 250 мегаватт. На сегодняшний день предельная мощность – 80-90 мегаватт. Капитальный ремонт планируется завершить в конце 2022 года. Полная реконструкция подстанции обойдется в 540 миллионов рублей, освоено чуть более половины суммы. Стоимость оборудования – 440 миллионов рублей, остальная сумма предназначена для строительно-монтажных работа и работ по благоустройству подстанции.Далее президент посетил высоковольтную линию "Псоу", где после недавнего стихийного бедствия были повреждены и установлены пять опорных столбов линий электропередач. Линия "Псоу" обеспечивает переток электричества в случае, если портится линия "Ачгуара". Внутри столбов армированный бетон, протяженность линии 38,7 километра. Напряжение 220 киловатт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210721/Glava-Mineka-Abkhazii-rasskazala-o-khode-realizatsii-Investprogrammy-2020-2022-1032884816.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии