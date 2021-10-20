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https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/bzhaniya-proinspektiroval-obekty-energetiki-remontiruemye-po-investprogramme-1035982521.html
Бжания проинспектировал объекты энергетики, ремонтируемые по Инвестпрограмме
Бжания проинспектировал объекты энергетики, ремонтируемые по Инвестпрограмме
Президент Абхазии Аслан Бжания в среду 20 октября проводит инспекцию объектов Инвестиционной программы содействия соцэкономразвитию республики. 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T11:11+0300
2021-10-20T11:49+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии посетил подстанцию "Бзыбь-220", где проходят ремонтные работы в рамках Инвестпрограммы 2020-2022.Это одна из трех самых крупных подстанций в республике. На ней установлен новый трансформатор, в ноябре планируется установить еще один. В планах реконструкция всей подстанции, максимальная нагрузка которой составит 250 мегаватт. На сегодняшний день предельная мощность – 80-90 мегаватт. Капитальный ремонт планируется завершить в конце 2022 года. Полная реконструкция подстанции обойдется в 540 миллионов рублей, освоено чуть более половины суммы. Стоимость оборудования – 440 миллионов рублей, остальная сумма предназначена для строительно-монтажных работа и работ по благоустройству подстанции.Далее президент посетил высоковольтную линию "Псоу", где после недавнего стихийного бедствия были повреждены и установлены пять опорных столбов линий электропередач. Линия "Псоу" обеспечивает переток электричества в случае, если портится линия "Ачгуара". Внутри столбов армированный бетон, протяженность линии 38,7 километра. Напряжение 220 киловатт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210721/Glava-Mineka-Abkhazii-rasskazala-o-khode-realizatsii-Investprogrammy-2020-2022-1032884816.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии

Бжания проинспектировал объекты энергетики, ремонтируемые по Инвестпрограмме

11:11 20.10.2021 (обновлено: 11:49 20.10.2021)
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© Sputnik / Асмат Цвижба Подстанция "Бзып-220"
 Подстанция Бзып-220 - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Асмат Цвижба
Президент Абхазии Аслан Бжания в среду 20 октября проводит инспекцию объектов Инвестиционной программы содействия соцэкономразвитию республики.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии посетил подстанцию "Бзыбь-220", где проходят ремонтные работы в рамках Инвестпрограммы 2020-2022.
Это одна из трех самых крупных подстанций в республике. На ней установлен новый трансформатор, в ноябре планируется установить еще один. В планах реконструкция всей подстанции, максимальная нагрузка которой составит 250 мегаватт. На сегодняшний день предельная мощность – 80-90 мегаватт.
Капитальный ремонт планируется завершить в конце 2022 года.
Полная реконструкция подстанции обойдется в 540 миллионов рублей, освоено чуть более половины суммы. Стоимость оборудования – 440 миллионов рублей, остальная сумма предназначена для строительно-монтажных работа и работ по благоустройству подстанции.
© Sputnik / Асмат ЦвижбаАслан Бжания проинспектировал объекты энергетики, ремонтируемые по Инвестпрограмме
Аслан Бжания проинспектировал объекты энергетики, ремонтируемые по Инвестпрограмме - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2021
Аслан Бжания проинспектировал объекты энергетики, ремонтируемые по Инвестпрограмме
© Sputnik / Асмат Цвижба
Далее президент посетил высоковольтную линию "Псоу", где после недавнего стихийного бедствия были повреждены и установлены пять опорных столбов линий электропередач.
Линия "Псоу" обеспечивает переток электричества в случае, если портится линия "Ачгуара". Внутри столбов армированный бетон, протяженность линии 38,7 километра. Напряжение 220 киловатт.
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