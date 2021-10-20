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Драйвер роста и борьба с тенью: интервью министра по налогам и сборам Абхазии
Драйвер роста и борьба с тенью: интервью министра по налогам и сборам Абхазии
О том, какая сфера стала драйвером роста экономики Абхазии, кто уходит от налогов, как бороться с работодателями, которые указывают заниженную зарплату... 20.10.2021, Sputnik Абхазия
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По итогам девяти месяцев работы Министерством налогов и сборов собрано два миллиарда 337 миллионов рублей. План перевыполнен на 337 миллионов рублей. И тем не менее в республике по-прежнему остаются объекты, которые пока еще выпадают из поля зрения налоговиков.Можно ли вывести из тени частный сектор, занятый в турсфере? Для чего налоговикам нужна цифровизация? И как борются с коррупцией в рядах налоговой? На эти и другие вопросы ответил министр по налогам и сборам Абхазии Джансух Нанба. Смотрите видео.
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видео, налоги, туризм, абхазия, мультимедиа, видео

Драйвер роста и борьба с тенью: интервью министра по налогам и сборам Абхазии

10:45 20.10.2021 (обновлено: 12:15 20.10.2021)
194
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О том, какая сфера стала драйвером роста экономики Абхазии, кто уходит от налогов, как бороться с работодателями, которые указывают заниженную зарплату сотрудников, рассказал в интервью радио Sputnik министр по налогам и сборам Джансух Нанба.
По итогам девяти месяцев работы Министерством налогов и сборов собрано два миллиарда 337 миллионов рублей. План перевыполнен на 337 миллионов рублей. И тем не менее в республике по-прежнему остаются объекты, которые пока еще выпадают из поля зрения налоговиков.
Можно ли вывести из тени частный сектор, занятый в турсфере? Для чего налоговикам нужна цифровизация? И как борются с коррупцией в рядах налоговой? На эти и другие вопросы ответил министр по налогам и сборам Абхазии Джансух Нанба. Смотрите видео.
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