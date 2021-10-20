https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/ekspert-ob-otvete-rossii-na-izdevatelstva-nato-lopnulo-terpenie-1035986355.html
Эксперт об ответе России на "издевательства НАТО": лопнуло терпение
Эксперт об ответе России на "издевательства НАТО": лопнуло терпение
Российский военный эксперт, обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец высказался о прекращении миссии НАТО в Москве на манер... 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T13:46+0300
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Эксперт об ответе России на "издевательства НАТО": лопнуло терпение
Эксперт об ответе России на "издевательства НАТО": лопнуло терпение
Ранее министр иностранный дел России Сергей Лавров заявил о приостановке функционирования военной миссии НАТО в Москве, а также о закрытии информбюро альянса в России. Кроме того, Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства и других органов при НАТО, такие эти решения приняты в ответ на отзыв аккредитации у восьми сотрудников российского представительства при НАТО и сокращение число аккредитаций для России до 10."У нас долгое время были терки, НАТО издевалось над нашим постпредством в Брюсселе, и в конце концов у Кремля и МИДа лопнуло терпение и решили все-таки развестись. Ничего страшного в этом нет, вы знаете, что в когда-то в нашем постпредстве было 36 человек, потом их снизили до 20. Потом до такого унижения дошли, что даже пропуска выдавали, куда наши представители должны были ходить по этим пропускам", ― рассказал Баранец.В решении, принятом российской стороной, есть очевидный положительный момент: "Два разведывательных центра ― информационный центр, который действует в России, и так называемая миссия НАТО, состоящая напрочь из разведчиков, лишаются возможности выуживать нужную информацию и вербовать сторонников НАТО в России", – отметил Баранец.
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Эксперт об ответе России на "издевательства НАТО": лопнуло терпение
13:46 20.10.2021 (обновлено: 14:24 20.10.2021)
Российский военный эксперт, обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец высказался о прекращении миссии НАТО в Москве на манер известной песни: "любовь была без наслажденья, разлука будет без печали".
Ранее министр иностранный дел России Сергей Лавров заявил о приостановке функционирования военной миссии НАТО в Москве, а также о закрытии информбюро альянса в России. Кроме того, Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства и других органов при НАТО, такие эти решения приняты в ответ на отзыв аккредитации у восьми сотрудников российского представительства при НАТО и сокращение число аккредитаций для России до 10.
"У нас долгое время были терки, НАТО издевалось над нашим постпредством в Брюсселе, и в конце концов у Кремля и МИДа лопнуло терпение и решили все-таки развестись. Ничего страшного в этом нет, вы знаете, что в когда-то в нашем постпредстве было 36 человек, потом их снизили до 20. Потом до такого унижения дошли, что даже пропуска выдавали, куда наши представители должны были ходить по этим пропускам", ― рассказал Баранец.
В решении, принятом российской стороной, есть очевидный положительный момент: "Два разведывательных центра ― информационный центр, который действует в России, и так называемая миссия НАТО, состоящая напрочь из разведчиков, лишаются возможности выуживать нужную информацию и вербовать сторонников НАТО в России", – отметил Баранец.
Это информационное бюро ― оно собирало в России среди журналистов погань. Если ты плохо пишешь про Кремль, про Госдуму, про правительство, ты желанный продукт для информационного бюро НАТО в Москве, тебя сажали в самолет бесплатно, везли в Брюссель, там тебе промывали мозги, вели в ресторан, лезли целоваться… а потом это приезжало в Россию и начинало кропать в блогах, газетах распрекрасные статьи о том, что НАТО никакой не враг, с ним надо дружить, а то, что оно продвигается к востоку – это все брехня… Вот сейчас все закончилось.
Виктор Баранец
Военный эксперт