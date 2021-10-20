https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/grazhdanin-i-nachalnik-nanba-o-nalogakh-kassovykh-apparatakh-i-korruptsii-1035980651.html
Гражданин и начальник: Нанба о налогах, кассовых аппаратах и коррупции
Гражданин и начальник: Нанба о налогах, кассовых аппаратах и коррупции
О собираемости налогов в туристической сфере, о роли цифровизации в этом вопросе, об эффекте от перехода бизнеса на кассовые аппараты и борьбе с коррупцией в... 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T09:18+0300
2021-10-20T09:18+0300
2021-10-20T09:52+0300
радио
министерство по налогам и сборам абхазии
гражданин и начальник
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Гражданин и начальник: Нанба о налогах, кассовых аппаратах и коррупции
Гражданин и начальник: Нанба о налогах, кассовых аппаратах и коррупции
По итогам девяти месяцев работы Министерством по налогам и сборам собрано 2 миллиарда 337 миллионов рублей. План перевыполнен на 337 миллионов рублей, сообщил глава ведомства. По результатам восьми месяцев, налоги, поступившие от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся размещением туристов, составляют 377 миллионов рублей.Однако и сегодня в туристической сфере есть те, кто уходит от уплаты налогов. Их, по данным министра, 20 % от общего числа налогоплательщиков. Несмотря на то, что цифра внушительная, в денежном эквиваленте это незначительные суммы - 20 миллионов рублей.Подробности слушайте в аудиофайле.
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министерство по налогам и сборам абхазии, гражданин и начальник, аудио
Гражданин и начальник: Нанба о налогах, кассовых аппаратах и коррупции
09:18 20.10.2021 (обновлено: 09:52 20.10.2021)
О собираемости налогов в туристической сфере, о роли цифровизации в этом вопросе, об эффекте от перехода бизнеса на кассовые аппараты и борьбе с коррупцией в эфире радио Sputnik рассказал министр по налогам и сборам Абхазии Джансух Нанба.
По итогам девяти месяцев работы Министерством по налогам и сборам собрано 2 миллиарда 337 миллионов рублей. План перевыполнен на 337 миллионов рублей, сообщил глава ведомства.
По результатам восьми месяцев, налоги, поступившие от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся размещением туристов, составляют 377 миллионов рублей.
Однако и сегодня в туристической сфере есть те, кто уходит от уплаты налогов. Их, по данным министра, 20 % от общего числа налогоплательщиков. Несмотря на то, что цифра внушительная, в денежном эквиваленте это незначительные суммы - 20 миллионов рублей.
“Если предположим, что Министерство по налогам и сборам бросит все свои силы именно на выявление неучтенных налогоплательщиков и оставит все остальное, то в результате у нас будет плюс 20 миллионов к общим поступлениям в общий бюджет, что несоизмеримо с теми усилиями, которые будут затрачиваться” .
Джансух Нанба
министр по налогам и сборам Абхазии
Подробности слушайте в аудиофайле.