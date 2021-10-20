https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/grazhdanin-i-nachalnik-nanba-o-nalogakh-kassovykh-apparatakh-i-korruptsii-1035980651.html

Гражданин и начальник: Нанба о налогах, кассовых аппаратах и коррупции

Гражданин и начальник: Нанба о налогах, кассовых аппаратах и коррупции

О собираемости налогов в туристической сфере, о роли цифровизации в этом вопросе, об эффекте от перехода бизнеса на кассовые аппараты и борьбе с коррупцией в... 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T09:18+0300

2021-10-20T09:18+0300

2021-10-20T09:52+0300

радио

министерство по налогам и сборам абхазии

гражданин и начальник

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Гражданин и начальник: Нанба о налогах, кассовых аппаратах и коррупции Гражданин и начальник: Нанба о налогах, кассовых аппаратах и коррупции

По итогам девяти месяцев работы Министерством по налогам и сборам собрано 2 миллиарда 337 миллионов рублей. План перевыполнен на 337 миллионов рублей, сообщил глава ведомства. По результатам восьми месяцев, налоги, поступившие от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся размещением туристов, составляют 377 миллионов рублей.Однако и сегодня в туристической сфере есть те, кто уходит от уплаты налогов. Их, по данным министра, 20 % от общего числа налогоплательщиков. Несмотря на то, что цифра внушительная, в денежном эквиваленте это незначительные суммы - 20 миллионов рублей.Подробности слушайте в аудиофайле.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство по налогам и сборам абхазии, гражданин и начальник, аудио