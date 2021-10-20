https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/kompaniya-facebook-planiruet-smenit-nazvanie--1035981197.html
Facebook планирует сменить название
Facebook планирует сменить название
Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T09:55+0300
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СУХУМ, 20 – окт с Sputnik. Компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Verge.Verge пишет, что глава соцсети Марк Цукерберг планирует обсудить переименование компании в рамках ежегодной конференции Facebook Connect, которая пройдет 28 октября, однако о преобразованиях могут объявить раньше.По данным портала, в результате ребрендинга приложение Facebook станет одним из многих под контролем головной компании. Предполагается, что новое название может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook."Метавселенная", по словам Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации. В августе Facebook представил виртуальные офисы Horizon Workrooms, подключиться к которым можно в формате видеоконференции или с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.Цукерберг занимает третью строчку в списке богатейших американцев, в начале сентября его состояние оценивалось в 134,5 миллиарда долларов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210919/SMI-uznali-o-sekretnykh-privilegiyakh-Facebook-dlya-nekotorykh-polzovateley-1033235510.html
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в мире, новости, facebook
Facebook планирует сменить название
09:55 20.10.2021 (обновлено: 10:22 20.10.2021)
Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его.
СУХУМ, 20 – окт с Sputnik.
Компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название, сообщает РИА Новости
со ссылкой на портал Verge.
"Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало ее направленность на построение "метавселенной", – говорится в сообщении на сайте портала.
Verge пишет, что глава соцсети Марк Цукерберг планирует обсудить переименование компании в рамках ежегодной конференции Facebook Connect, которая пройдет 28 октября, однако о преобразованиях могут объявить раньше.
По данным портала, в результате ребрендинга приложение Facebook станет одним из многих под контролем головной компании. Предполагается, что новое название может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook.
"Метавселенная", по словам Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации. В августе Facebook представил виртуальные офисы Horizon Workrooms, подключиться к которым можно в формате видеоконференции или с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Цукерберг занимает третью строчку в списке богатейших американцев, в начале сентября его состояние оценивалось в 134,5 миллиарда долларов.