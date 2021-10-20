https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/kompaniya-facebook-planiruet-smenit-nazvanie--1035981197.html

Facebook планирует сменить название

Facebook планирует сменить название

Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T09:55+0300

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СУХУМ, 20 – окт с Sputnik. Компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Verge.Verge пишет, что глава соцсети Марк Цукерберг планирует обсудить переименование компании в рамках ежегодной конференции Facebook Connect, которая пройдет 28 октября, однако о преобразованиях могут объявить раньше.По данным портала, в результате ребрендинга приложение Facebook станет одним из многих под контролем головной компании. Предполагается, что новое название может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook."Метавселенная", по словам Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации. В августе Facebook представил виртуальные офисы Horizon Workrooms, подключиться к которым можно в формате видеоконференции или с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.Цукерберг занимает третью строчку в списке богатейших американцев, в начале сентября его состояние оценивалось в 134,5 миллиарда долларов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210919/SMI-uznali-o-sekretnykh-privilegiyakh-Facebook-dlya-nekotorykh-polzovateley-1033235510.html

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