Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/kompaniya-facebook-planiruet-smenit-nazvanie--1035981197.html
Facebook планирует сменить название
Facebook планирует сменить название
Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T09:55+0300
2021-10-20T10:22+0300
в мире
новости
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/14/1035981326_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_91d01aeb0f8f76e7c0a10f799d3153bc.jpg
СУХУМ, 20 – окт с Sputnik. Компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Verge.Verge пишет, что глава соцсети Марк Цукерберг планирует обсудить переименование компании в рамках ежегодной конференции Facebook Connect, которая пройдет 28 октября, однако о преобразованиях могут объявить раньше.По данным портала, в результате ребрендинга приложение Facebook станет одним из многих под контролем головной компании. Предполагается, что новое название может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook."Метавселенная", по словам Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации. В августе Facebook представил виртуальные офисы Horizon Workrooms, подключиться к которым можно в формате видеоконференции или с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.Цукерберг занимает третью строчку в списке богатейших американцев, в начале сентября его состояние оценивалось в 134,5 миллиарда долларов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210919/SMI-uznali-o-sekretnykh-privilegiyakh-Facebook-dlya-nekotorykh-polzovateley-1033235510.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/14/1035981326_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2bcff14b132064db13c4c7221752b9c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, facebook

Facebook планирует сменить название

09:55 20.10.2021 (обновлено: 10:22 20.10.2021)
154
© Sputnik / Рамиль СитдиковПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне. - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его.
СУХУМ, 20 – окт с Sputnik. Компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Verge.

"Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало ее направленность на построение "метавселенной", – говорится в сообщении на сайте портала.

Verge пишет, что глава соцсети Марк Цукерберг планирует обсудить переименование компании в рамках ежегодной конференции Facebook Connect, которая пройдет 28 октября, однако о преобразованиях могут объявить раньше.
По данным портала, в результате ребрендинга приложение Facebook станет одним из многих под контролем головной компании. Предполагается, что новое название может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook.
Иконка социальной сети Facebook - Sputnik Абхазия, 1920, 19.09.2021
СМИ узнали о секретных привилегиях Facebook для некоторых пользователей
19 сентября, 10:10
78
"Метавселенная", по словам Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации. В августе Facebook представил виртуальные офисы Horizon Workrooms, подключиться к которым можно в формате видеоконференции или с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Цукерберг занимает третью строчку в списке богатейших американцев, в начале сентября его состояние оценивалось в 134,5 миллиарда долларов.
000010
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:10Абхазия и Россия обсудили таможенное сотрудничество в период цитрусового сезона
11:11Бжания проинспектировал объекты энергетики, ремонтируемые по Инвестпрограмме
10:45Драйвер роста и борьба с тенью: интервью министра по налогам и сборам Абхазии
10:16Более 1,5 миллиона туристов посетило Абхазию в 2021 году
09:55Facebook планирует сменить название
09:18Гражданин и начальник: Нанба о налогах, кассовых аппаратах и коррупции
09:16Что случилось между Китаем и Японией и почему обе страны вооружаются
08:45Бой с тенью: Нанба о налогах туротрасли
ВчераОбщее число подтвержденных случаев коронавируса в Абхазии превысило 30 тысяч
ВчераСын двух народов: друзья и коллеги вспоминали ученого и политика Юрия Воронова
ВчераВ Карачаево-Черкесии пресечена деятельность экстремистской организации
ВчераЛеонков: ядерные арсеналы США могут появиться в Грузии, Молдове и Украине
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на среду 20 октября
ВчераКабинет министров Абхазии установил закупочную цену на цитрусовые
ВчераАслан Бжания подвел итоги рабочей поездки в Москву
ВчераКамкия о гармонизации законодательств Абхазии и России: вопрос нужен был еще вчера
ВчераСухумский медколледж и Гагрское медучилище получили наглядные пособия и приборы
ВчераАхба о турпотоке в Абхазию на ноябрь: сбалансированный спрос, просадки не будет
ВчераПолитический гид: особенности партийной системы Абхазии
ВчераТурнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов открылся в Сухуме