https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/kupalba-o-kodorskoy-operatsii-napavshie-podrazdeleniya-analogichny-voyuyuschim-segodnya-v-sirii--1035927720.html
Купалба о Кодорской операции: напавшие подразделения аналогичны воюющим сегодня в Сирии
Купалба о Кодорской операции: напавшие подразделения аналогичны воюющим сегодня в Сирии
О том, как проходили боевые действия в Кодорском ущелье ровно 20 лет назад, в интервью радио Sputnik рассказал экс-заместитель министра обороны республики... 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T12:23+0300
2021-10-20T12:23+0300
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Купалба о Кодорской операции: напавшие на Абхазию подразделения аналогичны воюющим сегодня в Сирии
Купалба о Кодорской операции: напавшие на Абхазию подразделения аналогичны воюющим сегодня в Сирии
С 4 по 20 октября 2001 года проходила антитеррористическая операция в Кодорском ущелье, в ходе которой военнослужащие абхазских Вооруженных сил и резервисты вытеснили грузинских и чеченских боевиков из отряда полевого командира Руслана Гелаева. О том, как проходили боевые действия в Кодорском ущелье ровно 20 лет назад, в интервью радио Sputnik рассказал Гарри Купалба, который в тот период был заместителем министра обороны республики.Купалба вспоминает, что в ночь с 1 на 2 октября 2001 года на территорию Абхазии вошли подразделения чеченских боевиков во главе с Русланом Гелаевым вместе с грузинскими военными. Один из наблюдательных постов, который был выставлен в районе населенного пункта Георгиевская, обнаружил подразделение войск."Произошла перестрелка, в результате которой были потери с обеих сторон, пять резервистов абхазских Вооруженных сил были взяты в плен, остальная часть бойцов смогла оторваться, потому что подразделение там было очень большое. Третьего числа произошла первая стычка, 4 октября прямо с утра подразделения первого стрелкового батальона, проводя разведку в районе населенных пунктов Амткял и Георгиевское, столкнулась с передовым отрядом Гелаева, произошел бой, в результате которого погиб начальник штаба первого мотострелкового батальона, получили ранения несколько человек", – отметил Гарри Купалба.В результате боя противники понесли потери, а двое террористов попали в плен. Отряд, вторгшийся в Абхазию, состоял из представителей более 20 национальностей постсоветского пространства и далекого зарубежья.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, аудио, освобождения кодорского ущелья от грузинских оккупантов
Купалба о Кодорской операции: напавшие подразделения аналогичны воюющим сегодня в Сирии
О том, как проходили боевые действия в Кодорском ущелье ровно 20 лет назад, в интервью радио Sputnik рассказал экс-заместитель министра обороны республики Гарри Купалба.
С 4 по 20 октября 2001 года проходила антитеррористическая операция в Кодорском ущелье, в ходе которой военнослужащие абхазских Вооруженных сил и резервисты вытеснили грузинских и чеченских боевиков из отряда полевого командира Руслана Гелаева. О том, как проходили боевые действия в Кодорском ущелье ровно 20 лет назад, в интервью радио Sputnik рассказал Гарри Купалба, который в тот период был заместителем министра обороны республики.
Купалба вспоминает, что в ночь с 1 на 2 октября 2001 года на территорию Абхазии вошли подразделения чеченских боевиков во главе с Русланом Гелаевым вместе с грузинскими военными. Один из наблюдательных постов, который был выставлен в районе населенного пункта Георгиевская, обнаружил подразделение войск.
"Произошла перестрелка, в результате которой были потери с обеих сторон, пять резервистов абхазских Вооруженных сил были взяты в плен, остальная часть бойцов смогла оторваться, потому что подразделение там было очень большое. Третьего числа произошла первая стычка, 4 октября прямо с утра подразделения первого стрелкового батальона, проводя разведку в районе населенных пунктов Амткял и Георгиевское, столкнулась с передовым отрядом Гелаева, произошел бой, в результате которого погиб начальник штаба первого мотострелкового батальона, получили ранения несколько человек", – отметил Гарри Купалба.
В результате боя противники понесли потери, а двое террористов попали в плен. Отряд, вторгшийся в Абхазию, состоял из представителей более 20 национальностей постсоветского пространства и далекого зарубежья.
Это аналог тех боевых подразделений, которые сегодня воюют в Сирии. В верхней части Кодорского ущелья, на линии разделения, находились два миротворческих поста, один из них был заблокирован. Но при этом боестолкновения между подразделениями миротворческих сил и террористами не было.
Гарри Купалба
Экс-заместитель министра обороны Абхазии
Подробности слушайте в аудиофайле.