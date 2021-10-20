https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/mini-futbolnye-polya-postroyat-v-dvukh-selakh-ochamchyrskogo-rayona-1035992654.html

Мини-футбольные поля построят в двух селах Очамчырского района

Мини-футбольные поля построят в двух селах Очамчырского района

На строительство двух мини-футбольных полей в селах Очамчырского района выделят около девяти миллионов рублей из республиканского бюджета. 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T18:21+0300

2021-10-20T18:21+0300

2021-10-20T18:21+0300

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Мини-футбольные поля построят селах Гуп и Меркула Очамчырского района, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор государственной компании "Абхазстрой" Руслан Тванба.Тванба уточнил, что каждое мини-футбольное поле площадью 20 на 40 метров обойдется в четыре миллиона 415 тысяч рублей с учетом налога на добавленную стоимость. Поля будут с искусственным покрытием, проектом предусмотрено ограждение, освещение, футбольные ворота и разметки.

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