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Мини-футбольные поля построят в двух селах Очамчырского района
Мини-футбольные поля построят в двух селах Очамчырского района
На строительство двух мини-футбольных полей в селах Очамчырского района выделят около девяти миллионов рублей из республиканского бюджета. 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T18:21+0300
2021-10-20T18:21+0300
2021-10-20T18:21+0300
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Мини-футбольные поля построят селах Гуп и Меркула Очамчырского района, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор государственной компании "Абхазстрой" Руслан Тванба.Тванба уточнил, что каждое мини-футбольное поле площадью 20 на 40 метров обойдется в четыре миллиона 415 тысяч рублей с учетом налога на добавленную стоимость. Поля будут с искусственным покрытием, проектом предусмотрено ограждение, освещение, футбольные ворота и разметки.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, очамчыра
Мини-футбольные поля построят в двух селах Очамчырского района
На строительство двух мини-футбольных полей в селах Очамчырского района выделят около девяти миллионов рублей из республиканского бюджета.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Мини-футбольные поля построят селах Гуп и Меркула Очамчырского района, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор государственной компании "Абхазстрой" Руслан Тванба.
Жители этих сел давно просили построить там мини-футбольные поля. В принципе, они нужны в каждом селе. Деньги на их строительство выделят из республиканского бюджета. Проект прошел экспертизу и после того, как перечислят авансовые платежи, приступим к работам.
Руслан Тванба
Гендиректор "Абхазстроя"
Тванба уточнил, что каждое мини-футбольное поле площадью 20 на 40 метров обойдется в четыре миллиона 415 тысяч рублей с учетом налога на добавленную стоимость.
Поля будут с искусственным покрытием, проектом предусмотрено ограждение, освещение, футбольные ворота и разметки.