https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/posolstvo-rossii-okazalo-materialnuyu-pomosch-veteranam-velikoy-otechestvennoy-1035985222.html

Посольство России оказало материальную помощь ветеранам Великой Отечественной

Посольство России оказало материальную помощь ветеранам Великой Отечественной

Акция Посольства России в Абхазии, в рамках которой материальную помощь получили 49 человек, проходила с 15-го и завершилась в среду, 20 октября. 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T13:10+0300

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2021-10-20T15:43+0300

в абхазии

посольство рф в абхазии

ветераны

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Посольство России в Абхазии провело акцию, организованную правительством Российской Федерации по облегчению последствий пандемии COVID-19 для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов."Мы проводим эту акцию с 15 по 20 октября в Республике Абхазия, по линии посольства мы охватываем всего 49 человек, из них 25 ветеранов, приравненных к ним участников боевых действий, а также членов их семей. Поэтому я с большой радостью и прежде всего благодарностью хочу вручить вам конверт с материальной помощью от правительства Российской Федерации и небольшой, но существенный в нынешних условиях гуманитарный подарок", – сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин, обращаясь к ветерану Великой Отечественной войны Алексею Шония.В свою очередь ветеран поблагодарил руководство России и посольство за оказанное внимание."Спасибо большое за то, что вы делаете, дай бог здоровья президенту России Владимиру Путину, нас никогда без внимания не оставляют. Нас, ветеранов, осталось очень мало, и большая благодарность вам, что не забываете. Дай бог, чтобы между Ингуром и Псоу всегда был мир и чистое небо, чтобы этой болезни больше не было", – сказал Алексей Шония.Затем посол России в Абхазии направился в дом к ветерану Великой Отечественной войны Валентине Шульгиной, которой в январе 2022 года исполнится сто лет.Валентина Шульгина выразила благодарность послу и добавила, что она часто вспоминает эпизоды, связанные с Великой Отечественной войной."Я перебираю в памяти то время, начну со Сталинграда, вспомню как там все было, перейду на Курско-Орловскую дугу, там у меня девять девочек погибло санитарок, которые выносили раненых. После войны мы ездили туда раза три-четыре. А потом вспоминаю Беларусь, как шинель примерзала в траншее, проснусь, отдернуть не могу, смотрю тут лежит мертвый, тут мертвый, а я живая. И так я доползла до Кенигсберга, а потом на Берлин, и там есть моя подпись на Рейхстаге", – сказала Шульгина.Алексей Шония попал в Краснодарское пулеметно-минометное военное училище. В составе 24-й гвардейской дивизии в 1942 году, он участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи, Ростова-на-Дону.В том бою Алексея Шония сильно ранило. Немного оправившись, он попал в Уральский военный округ, в секретный специальный взвод. Но полученная в бою рана не дала ему продолжить военный путь. В 1944 году Шония вернулся в Абхазию.После возвращения с фронта ветеран два года проработал в Кутолской средней школе, преподавал детям начальную военную подготовку. С 1946 года по 1992 годы Алексей Шония работал в Ткуарчалской шахте.Как и большинство советских граждан, о том, что немецкие войска напали на Советский Союз, Валентина Шульгина узнала из сообщения по радио. Вскоре фашисты захватили значительную часть территории на западе страны и стремительно приближались к столице – Москве.Валентину Шульгину вместе с другими врачами и медсестрами вызвали в военкомат и поставили на учет. 24 августа 1942 года Валентину Шульгину направили из Томска в город Омск, где формировались дивизии из выпускников танкового, пехотного и артиллерийского училищ. Ее назначили командиром санитарного взвода.В подчинении Валентины Шульгиной был 21 человек. После двухнедельного пребывания в Омске взвод Шульгиной эшелоном был отправлен в Сталинград.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200502/Odna-iz-poslednikh-vyzhivshikh-istoriya-zhitelnitsy-Abkhazii-zaschischavshey-Stalingrad-1030030407.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20150503/1014577305.html

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посольство рф в абхазии, ветераны, вов