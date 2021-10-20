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Посольство России оказало материальную помощь ветеранам Великой Отечественной
13:10 20.10.2021 (обновлено: 15:43 20.10.2021)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин вручил ветеранам ВОВ подарки
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция Посольства России в Абхазии, в рамках которой материальную помощь получили 49 человек, проходила с 15-го и завершилась в среду, 20 октября.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Посольство России в Абхазии провело акцию, организованную правительством Российской Федерации по облегчению последствий пандемии COVID-19 для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
"Мы проводим эту акцию с 15 по 20 октября в Республике Абхазия, по линии посольства мы охватываем всего 49 человек, из них 25 ветеранов, приравненных к ним участников боевых действий, а также членов их семей. Поэтому я с большой радостью и прежде всего благодарностью хочу вручить вам конверт с материальной помощью от правительства Российской Федерации и небольшой, но существенный в нынешних условиях гуманитарный подарок", – сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин, обращаясь к ветерану Великой Отечественной войны Алексею Шония.
© Sputnik / Томас Тхайцук Посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин вручил ветеранам ВОВ подарки
Посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин вручил ветеранам ВОВ подарки
© Sputnik / Томас Тхайцук
В свою очередь ветеран поблагодарил руководство России и посольство за оказанное внимание.
"Спасибо большое за то, что вы делаете, дай бог здоровья президенту России Владимиру Путину, нас никогда без внимания не оставляют. Нас, ветеранов, осталось очень мало, и большая благодарность вам, что не забываете. Дай бог, чтобы между Ингуром и Псоу всегда был мир и чистое небо, чтобы этой болезни больше не было", – сказал Алексей Шония.
Затем посол России в Абхазии направился в дом к ветерану Великой Отечественной войны Валентине Шульгиной, которой в январе 2022 года исполнится сто лет.
Я имею честь передать вам материальную помощь от имени Российской Федерации и небольшой гуманитарный подарок, это чтобы вы меньше болели и дольше жили.
Валентина Шульгина выразила благодарность послу и добавила, что она часто вспоминает эпизоды, связанные с Великой Отечественной войной.
© Sputnik / Томас Тхайцук Посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин вручил ветеранам ВОВ подарки
Посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин вручил ветеранам ВОВ подарки
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Я перебираю в памяти то время, начну со Сталинграда, вспомню как там все было, перейду на Курско-Орловскую дугу, там у меня девять девочек погибло санитарок, которые выносили раненых. После войны мы ездили туда раза три-четыре. А потом вспоминаю Беларусь, как шинель примерзала в траншее, проснусь, отдернуть не могу, смотрю тут лежит мертвый, тут мертвый, а я живая. И так я доползла до Кенигсберга, а потом на Берлин, и там есть моя подпись на Рейхстаге", – сказала Шульгина.
Алексей Шония попал в Краснодарское пулеметно-минометное военное училище. В составе 24-й гвардейской дивизии в 1942 году, он участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи, Ростова-на-Дону.
В том бою Алексея Шония сильно ранило. Немного оправившись, он попал в Уральский военный округ, в секретный специальный взвод. Но полученная в бою рана не дала ему продолжить военный путь. В 1944 году Шония вернулся в Абхазию.
После возвращения с фронта ветеран два года проработал в Кутолской средней школе, преподавал детям начальную военную подготовку. С 1946 года по 1992 годы Алексей Шония работал в Ткуарчалской шахте.
3 мая 2015, 12:13
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Как и большинство советских граждан, о том, что немецкие войска напали на Советский Союз, Валентина Шульгина узнала из сообщения по радио. Вскоре фашисты захватили значительную часть территории на западе страны и стремительно приближались к столице – Москве.
Валентину Шульгину вместе с другими врачами и медсестрами вызвали в военкомат и поставили на учет. 24 августа 1942 года Валентину Шульгину направили из Томска в город Омск, где формировались дивизии из выпускников танкового, пехотного и артиллерийского училищ. Ее назначили командиром санитарного взвода.
В подчинении Валентины Шульгиной был 21 человек. После двухнедельного пребывания в Омске взвод Шульгиной эшелоном был отправлен в Сталинград.