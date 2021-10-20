https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/takie-obstoyatelstva-taniya-o-reforme-konstitutsii-abkhazii--1035984699.html

Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии

Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии

О работе, которая ведется Комиссией по конституционной реформе, о перспективах создания союзного государства в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал член... 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T16:01+0300

2021-10-20T16:01+0300

2021-10-20T16:01+0300

радио

конституционная реформа

такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии

Уже год в Абхазии работает Комиссия по конституционной реформе. Астамур Тания наряду с другими участниками Комиссии работает над изменениями в главный документ страны. "В ходе длительных обсуждений, дебатов мы определялись, какая модель, на наш взгляд, больше подходит для устройства и взаимоотношений ветвей власти. Мы внесли свои предложения по 3 и 4 главам основного закона Абхазии. Примерно месяц назад мы официально направили эти предложения на рассмотрения главы государства. Теперь мы ждем встречи для обсуждения предложений. Если будут приняты какие-либо выработанные предложения по конституционной реформе, он их должен отправить либо в Парламент, либо на референдум для всеобщего народного голосования", – рассказал Тания. Астамур Тания сообщил и об изменениях в Конституцию, которые предлагает Комиссия. Комиссия по Конституционной реформе Абхазии была создана 10 октября 2020 года указом президента Аслана Бжания. Комиссию возглавила общественный и политический деятель Нателла Акаба. В ее состав входят известные общественные деятели и юристы страны.

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конституционная реформа, такие обстоятельства, аудио