Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/takie-obstoyatelstva-taniya-o-reforme-konstitutsii-abkhazii--1035984699.html
Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии
Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии
О работе, которая ведется Комиссией по конституционной реформе, о перспективах создания союзного государства в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал член... 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T16:01+0300
2021-10-20T16:01+0300
радио
конституционная реформа
такие обстоятельства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/14/1035984358_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_e755062d783198680c5ee5e282281392.jpg
Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии
Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии
Уже год в Абхазии работает Комиссия по конституционной реформе. Астамур Тания наряду с другими участниками Комиссии работает над изменениями в главный документ страны. "В ходе длительных обсуждений, дебатов мы определялись, какая модель, на наш взгляд, больше подходит для устройства и взаимоотношений ветвей власти. Мы внесли свои предложения по 3 и 4 главам основного закона Абхазии. Примерно месяц назад мы официально направили эти предложения на рассмотрения главы государства. Теперь мы ждем встречи для обсуждения предложений. Если будут приняты какие-либо выработанные предложения по конституционной реформе, он их должен отправить либо в Парламент, либо на референдум для всеобщего народного голосования", – рассказал Тания. Астамур Тания сообщил и об изменениях в Конституцию, которые предлагает Комиссия. Комиссия по Конституционной реформе Абхазии была создана 10 октября 2020 года указом президента Аслана Бжания. Комиссию возглавила общественный и политический деятель Нателла Акаба. В ее состав входят известные общественные деятели и юристы страны.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/14/1035984358_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_de5213095d4d97228e98e2289ec58793.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
конституционная реформа, такие обстоятельства, аудио

Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии

16:01 20.10.2021
170
Радио
Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии
О работе, которая ведется Комиссией по конституционной реформе, о перспективах создания союзного государства в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал член Комиссии, политолог, экс-глава Администрации президента Абхазии Астамур Тания.
Уже год в Абхазии работает Комиссия по конституционной реформе. Астамур Тания наряду с другими участниками Комиссии работает над изменениями в главный документ страны.
"В ходе длительных обсуждений, дебатов мы определялись, какая модель, на наш взгляд, больше подходит для устройства и взаимоотношений ветвей власти. Мы внесли свои предложения по 3 и 4 главам основного закона Абхазии. Примерно месяц назад мы официально направили эти предложения на рассмотрения главы государства. Теперь мы ждем встречи для обсуждения предложений. Если будут приняты какие-либо выработанные предложения по конституционной реформе, он их должен отправить либо в Парламент, либо на референдум для всеобщего народного голосования", – рассказал Тания.
Астамур Тания сообщил и об изменениях в Конституцию, которые предлагает Комиссия.

Мы затронули взаимоотношение двух ветвей власти – законодательной и исполнительной. Суть наших предложений заключается в том, что мы предлагаем убрать Кабинет министров и сделать Администрацию или Правительство, чтобы туда входили напрямую министры, а их работой руководил президент. У нас нет пока единой точки зрения, как это будет назваться, Для того чтобы создать необходимый баланс между ветвями власти, мы предлагаем утверждение министров через Парламент.

Астамур Тания - Sputnik Абхазия
Астамур Тания
Член Комиссии по конституционной реформе Абхазии
Комиссия по Конституционной реформе Абхазии была создана 10 октября 2020 года указом президента Аслана Бжания. Комиссию возглавила общественный и политический деятель Нателла Акаба. В ее состав входят известные общественные деятели и юристы страны.
200000
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:30Генпрокуратура ответила на критику омбудсмена из-за насилия над заключенными
17:05В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии
16:35Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 октября
16:01Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии
15:55Цифровизация и стратегия развития: глава Минюста рассказал о работе ведомства
15:06Домики в "деревне": как Тамыш стал местом притяжения туристов
14:52Автономную канализацию ввели в эксплуатацию в Гудаутском ковидном госпитале
14:40Бжания доложили, когда в Гагре будет полностью решена проблема водоснабжения
13:53Бжания оценил состояние парка принца Ольденбургского в Гагре
13:46Эксперт об ответе России на "издевательства НАТО": лопнуло терпение
13:10Посольство России оказало материальную помощь ветеранам Великой Отечественной
12:31Аслан Бжания посетил подстанцию, которая будет питать технопарк для майнеров
12:23Купалба о Кодорской операции: напавшие подразделения аналогичны воюющим сегодня в Сирии
12:10Абхазия и Россия обсудили таможенное сотрудничество в период цитрусового сезона
11:11Бжания проинспектировал объекты энергетики, ремонтируемые по Инвестпрограмме
10:45Драйвер роста и борьба с тенью: интервью министра по налогам и сборам Абхазии
10:16Более 1,5 миллиона туристов посетило Абхазию в 2021 году
09:55Facebook планирует сменить название
09:18Гражданин и начальник: Нанба о налогах, кассовых аппаратах и коррупции
09:16Что случилось между Китаем и Японией и почему обе страны вооружаются