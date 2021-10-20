https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/takie-obstoyatelstva-taniya-o-reforme-konstitutsii-abkhazii--1035984699.html
Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии
Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии
О работе, которая ведется Комиссией по конституционной реформе, о перспективах создания союзного государства в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал член... 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T16:01+0300
2021-10-20T16:01+0300
2021-10-20T16:01+0300
радио
конституционная реформа
такие обстоятельства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/14/1035984358_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_e755062d783198680c5ee5e282281392.jpg
Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии
Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии
Уже год в Абхазии работает Комиссия по конституционной реформе. Астамур Тания наряду с другими участниками Комиссии работает над изменениями в главный документ страны. "В ходе длительных обсуждений, дебатов мы определялись, какая модель, на наш взгляд, больше подходит для устройства и взаимоотношений ветвей власти. Мы внесли свои предложения по 3 и 4 главам основного закона Абхазии. Примерно месяц назад мы официально направили эти предложения на рассмотрения главы государства. Теперь мы ждем встречи для обсуждения предложений. Если будут приняты какие-либо выработанные предложения по конституционной реформе, он их должен отправить либо в Парламент, либо на референдум для всеобщего народного голосования", – рассказал Тания. Астамур Тания сообщил и об изменениях в Конституцию, которые предлагает Комиссия. Комиссия по Конституционной реформе Абхазии была создана 10 октября 2020 года указом президента Аслана Бжания. Комиссию возглавила общественный и политический деятель Нателла Акаба. В ее состав входят известные общественные деятели и юристы страны.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/14/1035984358_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_de5213095d4d97228e98e2289ec58793.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
конституционная реформа, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии
О работе, которая ведется Комиссией по конституционной реформе, о перспективах создания союзного государства в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал член Комиссии, политолог, экс-глава Администрации президента Абхазии Астамур Тания.
Уже год в Абхазии работает Комиссия по конституционной реформе. Астамур Тания наряду с другими участниками Комиссии работает над изменениями в главный документ страны.
"В ходе длительных обсуждений, дебатов мы определялись, какая модель, на наш взгляд, больше подходит для устройства и взаимоотношений ветвей власти. Мы внесли свои предложения по 3 и 4 главам основного закона Абхазии. Примерно месяц назад мы официально направили эти предложения на рассмотрения главы государства. Теперь мы ждем встречи для обсуждения предложений. Если будут приняты какие-либо выработанные предложения по конституционной реформе, он их должен отправить либо в Парламент, либо на референдум для всеобщего народного голосования", – рассказал Тания.
Астамур Тания сообщил и об изменениях в Конституцию, которые предлагает Комиссия.
Мы затронули взаимоотношение двух ветвей власти – законодательной и исполнительной. Суть наших предложений заключается в том, что мы предлагаем убрать Кабинет министров и сделать Администрацию или Правительство, чтобы туда входили напрямую министры, а их работой руководил президент. У нас нет пока единой точки зрения, как это будет назваться, Для того чтобы создать необходимый баланс между ветвями власти, мы предлагаем утверждение министров через Парламент.
Астамур Тания
Член Комиссии по конституционной реформе Абхазии
Комиссия по Конституционной реформе Абхазии была создана 10 октября 2020 года указом президента Аслана Бжания. Комиссию возглавила общественный и политический деятель Нателла Акаба. В ее состав входят известные общественные деятели и юристы страны.