https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/tsena-bitkoina-obnovila-istoricheskiy-maksimum-prevysiv-66-tysyach-dollarov-1035994118.html

Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив 66 тысяч долларов

Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив 66 тысяч долларов

В Абхазии готовится к реализации проект технопарка для легальной добычи криптовалют. 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T19:55+0300

2021-10-20T19:55+0300

2021-10-20T19:55+0300

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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Стоимость биткоина в среду выросла более чем на четыре процента и установила новый исторический максимум, превысив 66 тысяч долларов, сообщает РИА Новости по данным биржевых торгов.Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты в 64,85 тысячи долларов был достигнут в апреле.С начала октября, когда за биткоин давали 43,82 тысячи долларов, самая популярная криптовалюта подорожала уже в 1,5 раза. Цена биткоина вернулась к росту после сентябрьского снижения на семь процентов, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе - суммарно почти на 35%.

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в мире, биткоин, рынок криптовалюты