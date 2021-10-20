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Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив 66 тысяч долларов
Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив 66 тысяч долларов
В Абхазии готовится к реализации проект технопарка для легальной добычи криптовалют. 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T19:55+0300
2021-10-20T19:55+0300
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Стоимость биткоина в среду выросла более чем на четыре процента и установила новый исторический максимум, превысив 66 тысяч долларов, сообщает РИА Новости по данным биржевых торгов.Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты в 64,85 тысячи долларов был достигнут в апреле.С начала октября, когда за биткоин давали 43,82 тысячи долларов, самая популярная криптовалюта подорожала уже в 1,5 раза. Цена биткоина вернулась к росту после сентябрьского снижения на семь процентов, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе - суммарно почти на 35%.
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в мире, биткоин, рынок криптовалюты

Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив 66 тысяч долларов

19:55 20.10.2021
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© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткойн.
Сувенирная монета криптовалюты биткойн. - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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В Абхазии готовится к реализации проект технопарка для легальной добычи криптовалют.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Стоимость биткоина в среду выросла более чем на четыре процента и установила новый исторический максимум, превысив 66 тысяч долларов, сообщает РИА Новости по данным биржевых торгов.
Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты в 64,85 тысячи долларов был достигнут в апреле.
С начала октября, когда за биткоин давали 43,82 тысячи долларов, самая популярная криптовалюта подорожала уже в 1,5 раза.
Цена биткоина вернулась к росту после сентябрьского снижения на семь процентов, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе - суммарно почти на 35%.
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