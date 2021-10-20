https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/tsena-bitkoina-obnovila-istoricheskiy-maksimum-prevysiv-66-tysyach-dollarov-1035994118.html
Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив 66 тысяч долларов
Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив 66 тысяч долларов
В Абхазии готовится к реализации проект технопарка для легальной добычи криптовалют. 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T19:55+0300
2021-10-20T19:55+0300
2021-10-20T19:55+0300
в мире
биткоин
рынок криптовалюты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/0c/1031999791_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1dc5aa3f61c83dd63f091fb651482566.jpg
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Стоимость биткоина в среду выросла более чем на четыре процента и установила новый исторический максимум, превысив 66 тысяч долларов, сообщает РИА Новости по данным биржевых торгов.Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты в 64,85 тысячи долларов был достигнут в апреле.С начала октября, когда за биткоин давали 43,82 тысячи долларов, самая популярная криптовалюта подорожала уже в 1,5 раза. Цена биткоина вернулась к росту после сентябрьского снижения на семь процентов, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе - суммарно почти на 35%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/0c/1031999791_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_3ae13de18e02104581cdcdf2b2131b8b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, биткоин, рынок криптовалюты
Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив 66 тысяч долларов
В Абхазии готовится к реализации проект технопарка для легальной добычи криптовалют.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik.
Стоимость биткоина в среду выросла более чем на четыре процента и установила новый исторический максимум, превысив 66 тысяч долларов, сообщает РИА Новости
по данным биржевых торгов.
Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты в 64,85 тысячи долларов был достигнут в апреле.
С начала октября, когда за биткоин давали 43,82 тысячи долларов, самая популярная криптовалюта подорожала уже в 1,5 раза.
Цена биткоина вернулась к росту после сентябрьского снижения на семь процентов, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе - суммарно почти на 35%.