https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/v-gudaute-skonchalas-44-letnyaya-patsientka-s-covid-vyyavleno-163-novykh-sluchaya-1035996299.html

В Гудауте скончалась 44-летняя пациентка с COVID, выявлено 163 новых случая

В Гудауте скончалась 44-летняя пациентка с COVID, выявлено 163 новых случая

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 30361. Зарегистрировано 435 летальных случаев. Выздоровели 25117 человек. 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T22:31+0300

2021-10-20T22:31+0300

2021-10-20T22:32+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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абхазия

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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 541 человека в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 163 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В сообщении отмечается, что в Гудаутском ковидном госпитале умерла женщина 44 лет.В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 94 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 34, пятеро в тяжелом состоянии , в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 94 пациента, состояние 12 из них расценивается тяжелым. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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новости, абхазия