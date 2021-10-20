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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/v-gudaute-skonchalas-44-letnyaya-patsientka-s-covid-vyyavleno-163-novykh-sluchaya-1035996299.html
В Гудауте скончалась 44-летняя пациентка с COVID, выявлено 163 новых случая
В Гудауте скончалась 44-летняя пациентка с COVID, выявлено 163 новых случая
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 30361. Зарегистрировано 435 летальных случаев. Выздоровели 25117 человек. 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T22:31+0300
2021-10-20T22:32+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 541 человека в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 163 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В сообщении отмечается, что в Гудаутском ковидном госпитале умерла женщина 44 лет.В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 94 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 34, пятеро в тяжелом состоянии , в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 94 пациента, состояние 12 из них расценивается тяжелым. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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новости, абхазия

В Гудауте скончалась 44-летняя пациентка с COVID, выявлено 163 новых случая

22:31 20.10.2021 (обновлено: 22:32 20.10.2021)
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© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ Москве пациентам с ОРВИ начали делать экспресс-тесты на COVID-19
В Москве пациентам с ОРВИ начали делать экспресс-тесты на COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 30361. Зарегистрировано 435 летальных случаев. Выздоровели 25117 человек.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 541 человека в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 163 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
В сообщении отмечается, что в Гудаутском ковидном госпитале умерла женщина 44 лет.
В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 94 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 34, пятеро в тяжелом состоянии , в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 94 пациента, состояние 12 из них расценивается тяжелым.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2021
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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