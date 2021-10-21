https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/antikovidnye-ogranicheniya-uzhestochili-v-krasnodarskom-krae--1036003427.html

Антиковидные ограничения ужесточили в Краснодарском крае

Антиковидные ограничения ужесточили в Краснодарском крае

С 30 октября в рестораны курортов Краснодарского края допускается вход только по QR-кодам. 21.10.2021, Sputnik Абхазия

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россия

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В Краснодарском крае ужесточили антикодвидные ограничения, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.В рестораны и кафе в городах-курортах с 30 октября по 7 ноября можно будет попасть только по QR-коду, говорится в сообщении.Кроме того, проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий ограничат на Кубани с 25 октября по 1 декабря. Отмечается, что допуск к ним будет только по QR-коду.За последние сутки в России выявлено 36 339 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это новый максимум с начала пандемии.

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