https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/antikovidnye-ogranicheniya-uzhestochili-v-krasnodarskom-krae--1036003427.html
Антиковидные ограничения ужесточили в Краснодарском крае
Антиковидные ограничения ужесточили в Краснодарском крае
С 30 октября в рестораны курортов Краснодарского края допускается вход только по QR-кодам. 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T14:12+0300
2021-10-21T14:12+0300
2021-10-21T14:31+0300
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В Краснодарском крае ужесточили антикодвидные ограничения, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.В рестораны и кафе в городах-курортах с 30 октября по 7 ноября можно будет попасть только по QR-коду, говорится в сообщении.Кроме того, проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий ограничат на Кубани с 25 октября по 1 декабря. Отмечается, что допуск к ним будет только по QR-коду.За последние сутки в России выявлено 36 339 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это новый максимум с начала пандемии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, мировая пандемия коронавируса covid-19
Антиковидные ограничения ужесточили в Краснодарском крае
14:12 21.10.2021 (обновлено: 14:31 21.10.2021)
С 30 октября в рестораны курортов Краснодарского края допускается вход только по QR-кодам.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В Краснодарском крае ужесточили антикодвидные ограничения, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.
В рестораны и кафе в городах-курортах с 30 октября по 7 ноября можно будет попасть только по QR-коду, говорится в сообщении.
Кроме того, проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий ограничат на Кубани с 25 октября по 1 декабря. Отмечается, что допуск к ним будет только по QR-коду.
За последние сутки в России выявлено 36 339 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это новый максимум с начала пандемии.