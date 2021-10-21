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https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-elektrichestva-21-oktyabrya-1036000432.html
Часть Сухума останется без электричества 21 октября
Часть Сухума останется без электричества 21 октября
Сухумское управление электрическими сооружениями информирует граждан о проведении ремонтных работ. 21.10.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи электроэнергии в четверг, 21 октября, в связи с ремонтными работами. Об этом сообщается на сайте столичной администрации со ссылкой на Сухумское управление электрическими сооружениями.С 13:00 до 15:00 будет прекращена подача электроэнергии по улицам Сахарова, Гулиа, Когония, Чочуа и на набережной Махаджиров.
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новости, отключение электричества

Часть Сухума останется без электричества 21 октября

11:15 21.10.2021 (обновлено: 11:25 21.10.2021)
35
© Sputnik / Томас Тхайцук Лампочка
Лампочка - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумское управление электрическими сооружениями информирует граждан о проведении ремонтных работ.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи электроэнергии в четверг, 21 октября, в связи с ремонтными работами. Об этом сообщается на сайте столичной администрации со ссылкой на Сухумское управление электрическими сооружениями.
С 13:00 до 15:00 будет прекращена подача электроэнергии по улицам Сахарова, Гулиа, Когония, Чочуа и на набережной Махаджиров.
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