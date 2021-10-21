https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-elektrichestva-21-oktyabrya-1036000432.html
Часть Сухума останется без электричества 21 октября
Часть Сухума останется без электричества 21 октября
Сухумское управление электрическими сооружениями информирует граждан о проведении ремонтных работ. 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T11:15+0300
2021-10-21T11:15+0300
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в абхазии
новости
отключение электричества
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи электроэнергии в четверг, 21 октября, в связи с ремонтными работами. Об этом сообщается на сайте столичной администрации со ссылкой на Сухумское управление электрическими сооружениями.С 13:00 до 15:00 будет прекращена подача электроэнергии по улицам Сахарова, Гулиа, Когония, Чочуа и на набережной Махаджиров.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, отключение электричества
Часть Сухума останется без электричества 21 октября
11:15 21.10.2021 (обновлено: 11:25 21.10.2021)
Сухумское управление электрическими сооружениями информирует граждан о проведении ремонтных работ.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik.
Часть Сухума останется без подачи электроэнергии в четверг, 21 октября, в связи с ремонтными работами. Об этом сообщается на сайте
столичной администрации со ссылкой на Сухумское управление электрическими сооружениями.
С 13:00 до 15:00 будет прекращена подача электроэнергии по улицам Сахарова, Гулиа, Когония, Чочуа и на набережной Махаджиров.