https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/deputaty-parlamenta-abkhazii-vstretilis-s-kollegami-v-karachaevo-cherkessii-1036010112.html
Депутаты Парламента Абхазии встретились с коллегами в Карачаево-Черкесии
Депутаты Парламента Абхазии встретились с коллегами в Карачаево-Черкесии
Абхазская делегация проведет встречи с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из Карачаево-Черкесии, а также представителями абазинской диаспоры и... 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T18:40+0300
2021-10-21T18:40+0300
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии отправилась в Карачаево-Черкесию с дружеским визитом, об этом в эфире радио Sputnik рассказал депутат Народного Собрания Астамур Тарба."Поездка имеет дружеский характер, имеет целью встретиться с коллегами, пообщаться, обменяться мнениями. Сегодня сначала нас приняли в Парламенте Карачаево-Черкесии. На встрече присутствовали председатели комитетов. Обсуждали много вопросов, в частности сотрудничество по всем отраслям. Обсудили развитие сельского хозяйства, будем обмениваться опытом. У них сильно развито сельское хозяйство, у нас только на стадии развития. Также затронули тему развития туризма, у них зимний туризм хорошо развит", - отметил он.Черкесская сторона затронула вопрос строительства дороги, которая связывает Карачаево-Черкесию напрямую с Красной поляной.Завтра абхазская делегация планирует провести встречи с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из Карачаево-Черкесии, а также представителями абазинской диаспоры и профессорами института гуманитарных исследований.
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кавказ, народное собрание абхазии
Депутаты Парламента Абхазии встретились с коллегами в Карачаево-Черкесии
18:40 21.10.2021 (обновлено: 19:57 21.10.2021)
Абхазская делегация проведет встречи с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из Карачаево-Черкесии, а также представителями абазинской диаспоры и профессорами института гуманитарных исследований в пятницу 22 октября.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии отправилась в Карачаево-Черкесию с дружеским визитом, об этом в эфире радио Sputnik рассказал депутат Народного Собрания Астамур Тарба.
"Поездка имеет дружеский характер, имеет целью встретиться с коллегами, пообщаться, обменяться мнениями. Сегодня сначала нас приняли в Парламенте Карачаево-Черкесии. На встрече присутствовали председатели комитетов. Обсуждали много вопросов, в частности сотрудничество по всем отраслям. Обсудили развитие сельского хозяйства, будем обмениваться опытом. У них сильно развито сельское хозяйство, у нас только на стадии развития. Также затронули тему развития туризма, у них зимний туризм хорошо развит", - отметил он.
Черкесская сторона затронула вопрос строительства дороги, которая связывает Карачаево-Черкесию напрямую с Красной поляной.
Вице-спикер Парламента затронул тему дороги, он сказал, что планируют связать Карачаево-Черкесию с Адлером. Путь сократится до 200 километров. Это и нас больше сблизит. Мы сможем напрямую из Адлера попадать в Карачаево-Черкесию.
Астамур Тарба
Депутат Парламента Абхазии
Завтра абхазская делегация планирует провести встречи с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из Карачаево-Черкесии, а также представителями абазинской диаспоры и профессорами института гуманитарных исследований.