https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/deputaty-parlamenta-abkhazii-vstretilis-s-kollegami-v-karachaevo-cherkessii-1036010112.html

Депутаты Парламента Абхазии встретились с коллегами в Карачаево-Черкесии

Депутаты Парламента Абхазии встретились с коллегами в Карачаево-Черкесии

Абхазская делегация проведет встречи с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из Карачаево-Черкесии, а также представителями абазинской диаспоры и... 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T18:40+0300

2021-10-21T18:40+0300

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кавказ

народное собрание абхазии

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии отправилась в Карачаево-Черкесию с дружеским визитом, об этом в эфире радио Sputnik рассказал депутат Народного Собрания Астамур Тарба."Поездка имеет дружеский характер, имеет целью встретиться с коллегами, пообщаться, обменяться мнениями. Сегодня сначала нас приняли в Парламенте Карачаево-Черкесии. На встрече присутствовали председатели комитетов. Обсуждали много вопросов, в частности сотрудничество по всем отраслям. Обсудили развитие сельского хозяйства, будем обмениваться опытом. У них сильно развито сельское хозяйство, у нас только на стадии развития. Также затронули тему развития туризма, у них зимний туризм хорошо развит", - отметил он.Черкесская сторона затронула вопрос строительства дороги, которая связывает Карачаево-Черкесию напрямую с Красной поляной.Завтра абхазская делегация планирует провести встречи с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из Карачаево-Черкесии, а также представителями абазинской диаспоры и профессорами института гуманитарных исследований.

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