https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/elektrichestvo-otklyuchat-v-nekotorykh-rayonakh-abkhazii-22-oktyabrya-1036007463.html
Электричество отключат в некоторых районах Абхазии 22 октября
Электричество отключат в некоторых районах Абхазии 22 октября
Отключение электричества связано с ремонтно-профилактическими работами на подстанциях и высоковольтных линиях. 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T16:51+0300
2021-10-21T16:51+0300
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в абхазии
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электричество
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В пятницу, 22 октября, в некоторых районах Абхазии будет отключено электричество, сообщает "Черноморэнерго". В связи с ремонтно-профилактическими работами, с 10:00 до 12:00 будет отключена ПС "Куачара", с 10:00 до 16:00 - ПС "Мыку".С 12:00 до 18:00 в связи ремонтными работами на высоковольтной линии 110 кВ будут отключены следующие подстанции: ПС "Холодная речка", ПС "Цандрипш-тяга", ПС "Гячрыпш".
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новости, электричество
Электричество отключат в некоторых районах Абхазии 22 октября
16:51 21.10.2021 (обновлено: 17:18 21.10.2021)
Отключение электричества связано с ремонтно-профилактическими работами на подстанциях и высоковольтных линиях.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik.
В пятницу, 22 октября, в некоторых районах Абхазии будет отключено электричество, сообщает
"Черноморэнерго".
В связи с ремонтно-профилактическими работами, с 10:00 до 12:00 будет отключена ПС "Куачара", с 10:00 до 16:00 - ПС "Мыку".
С 12:00 до 18:00 в связи ремонтными работами на высоковольтной линии 110 кВ будут отключены следующие подстанции: ПС "Холодная речка", ПС "Цандрипш-тяга", ПС "Гячрыпш".