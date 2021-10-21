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Электричество отключат в некоторых районах Абхазии 22 октября
Электричество отключат в некоторых районах Абхазии 22 октября
Отключение электричества связано с ремонтно-профилактическими работами на подстанциях и высоковольтных линиях. 21.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В пятницу, 22 октября, в некоторых районах Абхазии будет отключено электричество, сообщает "Черноморэнерго". В связи с ремонтно-профилактическими работами, с 10:00 до 12:00 будет отключена ПС "Куачара", с 10:00 до 16:00 - ПС "Мыку".С 12:00 до 18:00 в связи ремонтными работами на высоковольтной линии 110 кВ будут отключены следующие подстанции: ПС "Холодная речка", ПС "Цандрипш-тяга", ПС "Гячрыпш".
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новости, электричество

Электричество отключат в некоторых районах Абхазии 22 октября

16:51 21.10.2021 (обновлено: 17:18 21.10.2021)
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© Sputnik / Томас ТхайцукЭлектропровода
Электропровода - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отключение электричества связано с ремонтно-профилактическими работами на подстанциях и высоковольтных линиях.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В пятницу, 22 октября, в некоторых районах Абхазии будет отключено электричество, сообщает "Черноморэнерго".
В связи с ремонтно-профилактическими работами, с 10:00 до 12:00 будет отключена ПС "Куачара", с 10:00 до 16:00 - ПС "Мыку".
С 12:00 до 18:00 в связи ремонтными работами на высоковольтной линии 110 кВ будут отключены следующие подстанции: ПС "Холодная речка", ПС "Цандрипш-тяга", ПС "Гячрыпш".
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