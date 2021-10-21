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Гагра вошла в топ-10 популярных городов для коротких поездок в ноябре
Гагра вошла в топ-10 популярных городов для коротких поездок в ноябре
Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, куда можно поехать в путешествие на пару дней в ноябре. 21.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Гагра попала в топ-10 городов, куда можно поехать вдвоем на ноябрьские выходные, сообщает Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru.В рейтинг также попали Краснодар, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Керчь, Переславль-Залесский, Суздаль, Ярославль, Лахденпохья, Банное и Токсово в России.По статистике Tvil.ru, в ноябре пары планируют отдых от 1 до 10 ночей и тратят на жилье от 1,6 до 4,4 тысячи рублей в сутки. Пары чаще всего бронируют в ноябре отели – 66%, на втором месте – квартиры, 31%.Рейтинг подготовлен по данным бронирований жилья туристами для отдыха до двух ночей с 1 по 30 ноября 2021 года.Десять популярных городов для коротких поездок в ноябре:* Средние затраты семьи на проживание в сутки
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Гагра вошла в топ-10 популярных городов для коротких поездок в ноябре

10:40 21.10.2021 (обновлено: 10:46 21.10.2021)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Город курорт Гагра
Город курорт Гагра - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, куда можно поехать в путешествие на пару дней в ноябре.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Гагра попала в топ-10 городов, куда можно поехать вдвоем на ноябрьские выходные, сообщает Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru.
В рейтинг также попали Краснодар, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Керчь, Переславль-Залесский, Суздаль, Ярославль, Лахденпохья, Банное и Токсово в России.
По статистике Tvil.ru, в ноябре пары планируют отдых от 1 до 10 ночей и тратят на жилье от 1,6 до 4,4 тысячи рублей в сутки. Пары чаще всего бронируют в ноябре отели – 66%, на втором месте – квартиры, 31%.
Рейтинг подготовлен по данным бронирований жилья туристами для отдыха до двух ночей с 1 по 30 ноября 2021 года.
Десять популярных городов для коротких поездок в ноябре:
Краснодар - 1467 рублей
Ростов-на-Дону - 1871 рубль
Пятигорск - 2859 рублей
Керчь – 2000 рублей
Переславль-Залесский – 5450 рублей
Суздаль – 3250 рублей
Ярославль – 1600 рублей
Лахденпохья – 4800 рублей
Банное – 1200 рублей
Гагра – 1200 рублей
Токсово – 5350 рублей
* Средние затраты семьи на проживание в сутки
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