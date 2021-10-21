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Гагра вошла в топ-10 популярных городов для коротких поездок в ноябре

Гагра вошла в топ-10 популярных городов для коротких поездок в ноябре

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, куда можно поехать в путешествие на пару дней в ноябре. 21.10.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Гагра попала в топ-10 городов, куда можно поехать вдвоем на ноябрьские выходные, сообщает Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru.В рейтинг также попали Краснодар, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Керчь, Переславль-Залесский, Суздаль, Ярославль, Лахденпохья, Банное и Токсово в России.По статистике Tvil.ru, в ноябре пары планируют отдых от 1 до 10 ночей и тратят на жилье от 1,6 до 4,4 тысячи рублей в сутки. Пары чаще всего бронируют в ноябре отели – 66%, на втором месте – квартиры, 31%.Рейтинг подготовлен по данным бронирований жилья туристами для отдыха до двух ночей с 1 по 30 ноября 2021 года.Десять популярных городов для коротких поездок в ноябре:* Средние затраты семьи на проживание в сутки

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