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https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/izverzhenie-krupneyshego-v-yaponii-vulkana-1036005333.html
Извержение крупнейшего в Японии вулкана
Извержение крупнейшего в Японии вулкана
Асо — один из самых высоких вулканов в мире. Его высота достигает 1529 метров. Он состоит из вулканической цепи, одним из самых активных в которой является... 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T15:20+0300
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Власти Японии подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных из-за извержения вулкана Асо на юго-западе Японии в префектуре Кумамото. Извержение подняло столб пепла и дыма на 3,5 километра. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние одного километра. Местным жителям рекомендовали не приближаться к вулкану на расстояние менее двух километров.
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Извержение крупнейшего в Японии вулкана

15:20 21.10.2021 (обновлено: 15:37 21.10.2021)
177
© Видео RT
Асо — один из самых высоких вулканов в мире. Его высота достигает 1529 метров. Он состоит из вулканической цепи, одним из самых активных в которой является Накадакэ.
Власти Японии подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных из-за извержения вулкана Асо на юго-западе Японии в префектуре Кумамото. Извержение подняло столб пепла и дыма на 3,5 километра. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние одного километра. Местным жителям рекомендовали не приближаться к вулкану на расстояние менее двух километров.
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