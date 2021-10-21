https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/masaev-rasskazal-o-kvotakh-rossotrudnichestva-na-postuplenie-v-vuzy-rf-v-2022-godu--1036004222.html

Масаев рассказал о квотах Россотрудничества на поступление в вузы РФ в 2022 году

Масаев рассказал о квотах Россотрудничества на поступление в вузы РФ в 2022 году

Исполняющий обязанности руководителя Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев в эфире радио Sputnik рассказал об условиях поступления по квотам в вузы России... 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T14:39+0300

2021-10-21T14:39+0300

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Масаев рассказал о квотах Россотрудничества на поступление в вузы РФ в 2022 году Масаев рассказал о квотах Россотрудничества на поступление в вузы РФ в 2022 году

Для абхазских абитуриентов, поступавших в российские вузы в 2021 году, было выделено 52 квоты. В 2022 году квота увеличена почти вдвое, сообщил Масаев."Недавно к нам пришел план приема, в соответствие с которым на Республику Абхазия выделено 90 квот. Это практически вдвое больше прошлогодних квот. О том, что для СНГ, Абхазии и Южной Осетии с каждым годом будет увеличиваться количество квот, говорил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. В этом году мы видим, что это происходит на деле", – рассказал Масаев.Подробности слушайте в аудиофайле.

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