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Масаев рассказал о квотах Россотрудничества на поступление в вузы РФ в 2022 году
Масаев рассказал о квотах Россотрудничества на поступление в вузы РФ в 2022 году
Исполняющий обязанности руководителя Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев в эфире радио Sputnik рассказал об условиях поступления по квотам в вузы России... 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T14:39+0300
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Масаев рассказал о квотах Россотрудничества на поступление в вузы РФ в 2022 году
Масаев рассказал о квотах Россотрудничества на поступление в вузы РФ в 2022 году
Для абхазских абитуриентов, поступавших в российские вузы в 2021 году, было выделено 52 квоты. В 2022 году квота увеличена почти вдвое, сообщил Масаев."Недавно к нам пришел план приема, в соответствие с которым на Республику Абхазия выделено 90 квот. Это практически вдвое больше прошлогодних квот. О том, что для СНГ, Абхазии и Южной Осетии с каждым годом будет увеличиваться количество квот, говорил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. В этом году мы видим, что это происходит на деле", – рассказал Масаев.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Масаев рассказал о квотах Россотрудничества на поступление в вузы РФ в 2022 году
14:39 21.10.2021 (обновлено: 15:17 21.10.2021)
Исполняющий обязанности руководителя Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев в эфире радио Sputnik рассказал об условиях поступления по квотам в вузы России в 2022 году.
Для абхазских абитуриентов, поступавших в российские вузы в 2021 году, было выделено 52 квоты. В 2022 году квота увеличена почти вдвое, сообщил Масаев.
"Недавно к нам пришел план приема, в соответствие с которым на Республику Абхазия выделено 90 квот. Это практически вдвое больше прошлогодних квот. О том, что для СНГ, Абхазии и Южной Осетии с каждым годом будет увеличиваться количество квот, говорил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. В этом году мы видим, что это происходит на деле", – рассказал Масаев.
Подробности слушайте в аудиофайле.