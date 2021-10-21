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Международные военные учения начались в Абхазии
Международные военные учения начались в Абхазии
Международные учения, в которых участвуют более 500 военнослужащих из Абхазии, России и Южной Осетии, будут проходить в три дня и завершатся боевой стрельбой... 21.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Международные трехдневные военные учения начались в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель министра обороны Абхазии Лизберт Поцхор-оглы.Учения начались сегодня. Первые два дня посвящены сборам и подготовке. Так как в учениях участвуют резервисты, то их, по словам замминистра обороны, предварительно необходимо подготовить."Сегодня и завтра в рамках учений будут сборы, подготовка, получение и изучение задания. Так как в учениях участвуют резервисты, им необходимо показать, рассказать и подготовить. Резервистов мы обеспечиваем и формой, и оружием. Но те, кто имеет свое оружие, могут воспользоваться на учениях им", – подчеркнул он.Трехдневные учения завершатся боевой стрельбой на полигоне в Цабале в субботу 23 октября.
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новости, военные учения

Международные военные учения начались в Абхазии

13:23 21.10.2021
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенные учения ЮВО
Военные учения ЮВО - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Международные учения, в которых участвуют более 500 военнослужащих из Абхазии, России и Южной Осетии, будут проходить в три дня и завершатся боевой стрельбой на полигоне в Цабале.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Международные трехдневные военные учения начались в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель министра обороны Абхазии Лизберт Поцхор-оглы.

Согласно приказу министра, проводятся военные учения. Их можно назвать международными, так как в них участвуют специальный батальон вооруженных сил Южной Осетии и 7 российская военная база. От Абхазии участвуют резервисты из Ткуарчала, отряд спецназначения, учащиеся Сухумского военного училища, военные из разведывательного центра. В общем в учениях участвует до 500 человек. Российские военные представили бронетехнику, мы - артиллерийские установки и минометы.

Лизберт Порцхол-оглы - Sputnik Абхазия
Лизберт Поцхор-оглы
заместитель министра обороны Абхазии
Учения начались сегодня. Первые два дня посвящены сборам и подготовке. Так как в учениях участвуют резервисты, то их, по словам замминистра обороны, предварительно необходимо подготовить.
"Сегодня и завтра в рамках учений будут сборы, подготовка, получение и изучение задания. Так как в учениях участвуют резервисты, им необходимо показать, рассказать и подготовить. Резервистов мы обеспечиваем и формой, и оружием. Но те, кто имеет свое оружие, могут воспользоваться на учениях им", – подчеркнул он.
Трехдневные учения завершатся боевой стрельбой на полигоне в Цабале в субботу 23 октября.
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