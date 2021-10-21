https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/mezhdunarodnye-voennye-ucheniya-nachalis-v-abkhazii-1036001553.html

Международные военные учения начались в Абхазии

Международные военные учения начались в Абхазии

Международные учения, в которых участвуют более 500 военнослужащих из Абхазии, России и Южной Осетии, будут проходить в три дня и завершатся боевой стрельбой... 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T13:23+0300

2021-10-21T13:23+0300

2021-10-21T13:23+0300

в абхазии

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военные учения

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Международные трехдневные военные учения начались в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель министра обороны Абхазии Лизберт Поцхор-оглы.Учения начались сегодня. Первые два дня посвящены сборам и подготовке. Так как в учениях участвуют резервисты, то их, по словам замминистра обороны, предварительно необходимо подготовить."Сегодня и завтра в рамках учений будут сборы, подготовка, получение и изучение задания. Так как в учениях участвуют резервисты, им необходимо показать, рассказать и подготовить. Резервистов мы обеспечиваем и формой, и оружием. Но те, кто имеет свое оружие, могут воспользоваться на учениях им", – подчеркнул он.Трехдневные учения завершатся боевой стрельбой на полигоне в Цабале в субботу 23 октября.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, военные учения