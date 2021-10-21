https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/obem-operatsiy-v-sisteme-apra-dostig-pochti-19-milliardov-rubley-1036010810.html

Объем операций в системе "АПРА" достиг почти 19 миллиардов рублей

Объем операций в системе "АПРА" достиг почти 19 миллиардов рублей

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Объем операций в системе "АПРА" за девять месяцев 2021 года составил 18,9 миллиарда рублей, сообщает Банк Абхазии. 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T19:30+0300

2021-10-21T19:30+0300

2021-10-21T19:30+0300

в абхазии

национальный банк абхазии

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Объем операций в системе "АПРА" за девять месяцев 2021 года составил 18,9 миллиарда рублей, сообщает Банк Абхазии.Объем транзакций, произведенных через платежную инфраструктуру национальной платежной системы "АПРА", вырос на 83,5%, или 8,6 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что на долю карт международных платежных систем пришлось 44,7%, на карты "АПРА" – 43,3%, на карты платежной системы "Мир" – 12%.Объем операций по российским банковским картам в системе "АПРА" за девять месяцев текущего года вырос на 162,1% (6,6 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,8 миллиарда рублей. При этом картами "Мир" с начала года было совершенно операций на 2,3 миллиарда рублей, что на 181,1% (1,5 млрд руб.) больше показателя 2020 года.За отчетный период объем безналичных операций по оплате товаров и услуг банковскими картами составил 5,4 миллиарда рублей (по картам МПС – 4,1 миллиарда рулей, по картам "Мир" – один миллиард рублей). Объем безналичных операций держателей карт АПРА вырос на 88,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 289 миллионов рублей.В 2021 году держатели карт АПРА "World" стали активней использовать банковские карты за пределами Абхазии: 51 миллион рублей против 29 миллионов за аналогичный период 2020 года.Платежная сеть системы "АПРА" - это свыше трех тысяч терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210402/Karty-dengi-bankomaty-rabota-Natsionalnoy-platezhnoy-sistemy-APRA-za-shest-let-1032142785.html

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