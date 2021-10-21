https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/perendzhiev-menshe-vsego-vozmozhno-silovoe-reshenie-konflikta-na-donbasse--1035985535.html

Перенджиев: меньше всего возможно силовое решение конфликта на Донбассе

Перенджиев: меньше всего возможно силовое решение конфликта на Донбассе

Возможно ли силовое "возвращение" Донбасса в Украину и наладит ли Киев отношения с Москвой, рассказал доцент кафедры политологии и социологии Российского... 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T09:53+0300

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Перенджиев: меньше всего возможно силовое решение конфликта на Донбассе Перенджиев: меньше всего возможно силовое решение конфликта на Донбассе

Украина при президенте Зеленском не может рассчитывать на воплощение в жизнь военного сценария по "возвращению" Донбасса и Крыма, на котором ранее настаивал бывший глава МВД страны Арсен Аваков. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, его слова приводит портал РИА Новости."Меньше всего возможно силовое решение этого конфликта. По факту ДНР и ЛНР - независимые государства. Там создана своя система государственного управления, там есть свои суды и прокуратура, свои вооруженные силы. Эти республики могут сами себя защитить. Хотя, в случае открытой агрессии, Россия тоже окажет помощь", – отметил политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik Южная Осетия.Также рассказал, можно ли сравнивать вооруженные конфликты в Донбассе и Южной Осетии.Ранее украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что Киеву необходим "холодный мир" с Россией. По его словам, для этого нужно снизить напряженность в отношениях с Москвой, перед этим заморозив конфликт в Донбассе. В качестве примера он привел отношения России и Грузии после вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году: несмотря на обострение ситуации, страны впоследствии смогли восстановить экономические связи.

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