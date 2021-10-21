Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/perendzhiev-menshe-vsego-vozmozhno-silovoe-reshenie-konflikta-na-donbasse--1035985535.html
Перенджиев: меньше всего возможно силовое решение конфликта на Донбассе
Перенджиев: меньше всего возможно силовое решение конфликта на Донбассе
Возможно ли силовое "возвращение" Донбасса в Украину и наладит ли Киев отношения с Москвой, рассказал доцент кафедры политологии и социологии Российского... 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T09:53+0300
2021-10-21T09:53+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/14/1035985464_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_303a64d012e2b0315f7e9925e7fa2ad4.jpg
Перенджиев: меньше всего возможно силовое решение конфликта на Донбассе
Перенджиев: меньше всего возможно силовое решение конфликта на Донбассе
Украина при президенте Зеленском не может рассчитывать на воплощение в жизнь военного сценария по "возвращению" Донбасса и Крыма, на котором ранее настаивал бывший глава МВД страны Арсен Аваков. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, его слова приводит портал РИА Новости."Меньше всего возможно силовое решение этого конфликта. По факту ДНР и ЛНР - независимые государства. Там создана своя система государственного управления, там есть свои суды и прокуратура, свои вооруженные силы. Эти республики могут сами себя защитить. Хотя, в случае открытой агрессии, Россия тоже окажет помощь", – отметил политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik Южная Осетия.Также рассказал, можно ли сравнивать вооруженные конфликты в Донбассе и Южной Осетии.Ранее украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что Киеву необходим "холодный мир" с Россией. По его словам, для этого нужно снизить напряженность в отношениях с Москвой, перед этим заморозив конфликт в Донбассе. В качестве примера он привел отношения России и Грузии после вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году: несмотря на обострение ситуации, страны впоследствии смогли восстановить экономические связи.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/14/1035985464_217:0:938:541_1920x0_80_0_0_789ece8d067bc39d1a066ac162a76601.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Перенджиев: меньше всего возможно силовое решение конфликта на Донбассе

09:53 21.10.2021
80
Радио
Перенджиев: меньше всего возможно силовое решение конфликта на Донбассе
Возможно ли силовое "возвращение" Донбасса в Украину и наладит ли Киев отношения с Москвой, рассказал доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.
Украина при президенте Зеленском не может рассчитывать на воплощение в жизнь военного сценария по "возвращению" Донбасса и Крыма, на котором ранее настаивал бывший глава МВД страны Арсен Аваков. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, его слова приводит портал РИА Новости.
"Меньше всего возможно силовое решение этого конфликта. По факту ДНР и ЛНР - независимые государства. Там создана своя система государственного управления, там есть свои суды и прокуратура, свои вооруженные силы. Эти республики могут сами себя защитить. Хотя, в случае открытой агрессии, Россия тоже окажет помощь", – отметил политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik Южная Осетия.
Также рассказал, можно ли сравнивать вооруженные конфликты в Донбассе и Южной Осетии.
Ранее украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что Киеву необходим "холодный мир" с Россией. По его словам, для этого нужно снизить напряженность в отношениях с Москвой, перед этим заморозив конфликт в Донбассе. В качестве примера он привел отношения России и Грузии после вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году: несмотря на обострение ситуации, страны впоследствии смогли восстановить экономические связи.
000000
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:15Часть Сухума останется без электричества 21 октября
10:40Гагра вошла в топ-10 популярных городов для коротких поездок в ноябре
10:27Турбаза: Кузнецова об инвестиционном климате турсферы Абхазии
10:05Большой босс: в США признали контроль России над мировой энергетикой
09:53Перенджиев: меньше всего возможно силовое решение конфликта на Донбассе
09:20Новую мутацию коронавируса выявили в России
08:45Запасы кислорода для медучреждений Абхазии превышают 30 тонн
ВчераВ Гудауте скончалась 44-летняя пациентка с COVID, выявлено 163 новых случая
ВчераБжания взял инвестпроекты под личный контроль
ВчераНовый теракт в Кабуле, бои в Баглане: талибы не контролируют Афганистан
ВчераБлагодарность ветеранам: акция посольства России в Абхазии
ВчераЦена биткоина обновила исторический максимум, превысив 66 тысяч долларов
ВчераАбхазской Православной Церкви поступило приглашение на встречу в Тбилиси
ВчераМини-футбольные поля построят в двух селах Очамчырского района
ВчераГенпрокуратура ответила на заявления омбудсмена о насилии над заключенными
ВчераВ России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на четверг 21 октября
ВчераТакие обстоятельства: Тания о реформе Конституции Абхазии
ВчераЦифровизация и стратегия развития: глава Минюста рассказал о работе ведомства
ВчераДомики в "деревне": как Тамыш стал местом притяжения туристов