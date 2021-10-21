https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/pervyy-etap-po-ukrepleniyu-posle-opolznya-grunta-nachalsya-v-sele-ankhua-1036004369.html

Начались работы по укреплению грунта после оползня в Анхуа

Начались работы по укреплению грунта после оползня в Анхуа

Оползень площадью примерно 30 на 70 метров произошел в селе Анхуа Гудаутского района в начале лета 2021 года. 21.10.2021, Sputnik Абхазия

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2021-10-21T16:41+0300

в абхазии

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадри Есиава. В селе Анхуа приступили к подготовительным работам по укреплению грунта после оползня, рассказал корреспонденту Sputnik главный инженер Госкомпании "Абхазберегозащита" Юрий Воробьев.Воробьев уточнил, что второй этап восстановительных работ включает в себя возведение двух бетонных стен толщиной от 0,8 метра до одного метра, в высоту четыре метра и в длину примерно по 50 и 60 метров. Они будут стоять на сваях диаметром 500 миллиметров, длина которых 6,5 метра.Рядом с оползневым участком расположен жилой дом, который частично пострадал из-за природного явления. Специалист подчеркнул, что одна из стен будет построена примерно в десяти метрах от здания для того, чтобы оно не продолжило разрушаться, и одновременно для укрепления сельской дороги. Жители этого дома временно переехали к родственникам.По примерным подсчетам Воробьева, на это потребуется около 17 миллионов рублей. Заказчиком проекта выступило Управление капитального строительства Абхазии.Оползень в селе Анхуа произошел в начале лета 2021 года. В ширину участок достигает около 30 метров, а в длину - до 70-80 метров.Анхуа расположено в предгорной части Нового Афона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211007/Raboty-po-ukrepleniyu-grunta-provedut-v-sele-Ankhua-posle-opolznya--1033372905.html

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