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https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/prezident-rossii-prizval-ne-kopirovat-vse-u-ssha-1036012020.html
Президент России призвал не копировать все у США
Президент России призвал не копировать все у США
Пленарная сессия дискуссионного клуба "Валдай" проходит в четверг 21 октября в Сочи. 21.10.2021, Sputnik Абхазия
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владимир путин
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Либералы призывают все копировать у американцев, но не надо этого делать, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" 21 октября."Американский закон. Надо ли нам все у американцев копировать? Все не надо, но нас многие в России, люди либеральных взглядов, призывают копировать почти все", - заявил он.Предлагаемые Западом рецепты ценностей совершенно не новы, в России это уже проходили, отметил российский лидер в продолжении своей речи."Адепты так называемого социального прогресса полагают, что несут человечеству какое-то новое сознание, более правильное, чем прежде. Флаг им в руки, как у нас говорят, вперед... Предлагаемые ими рецепты совершенно не новы, все это... мы в России уже проходили", - сказал Путин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/esli-u-vas-est-otets-vy-rasist-1035938274.html
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россия, владимир путин

Президент России призвал не копировать все у США

20:20 21.10.2021
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© AFP 2021 / ANGELA WEISSЗакрытые улицы возле штаб-квартиры ООН во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Закрытые улицы возле штаб-квартиры ООН во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021 / ANGELA WEISS
Пленарная сессия дискуссионного клуба "Валдай" проходит в четверг 21 октября в Сочи.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Либералы призывают все копировать у американцев, но не надо этого делать, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" 21 октября.
"Американский закон. Надо ли нам все у американцев копировать? Все не надо, но нас многие в России, люди либеральных взглядов, призывают копировать почти все", - заявил он.
Предлагаемые Западом рецепты ценностей совершенно не новы, в России это уже проходили, отметил российский лидер в продолжении своей речи.
"Адепты так называемого социального прогресса полагают, что несут человечеству какое-то новое сознание, более правильное, чем прежде. Флаг им в руки, как у нас говорят, вперед... Предлагаемые ими рецепты совершенно не новы, все это... мы в России уже проходили", - сказал Путин.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2021
Если у вас есть отец, вы расист
17 октября, 10:02
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