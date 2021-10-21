https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/prezident-rossii-prizval-ne-kopirovat-vse-u-ssha-1036012020.html

Президент России призвал не копировать все у США

Президент России призвал не копировать все у США

Пленарная сессия дискуссионного клуба "Валдай" проходит в четверг 21 октября в Сочи. 21.10.2021, Sputnik Абхазия

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россия

владимир путин

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Либералы призывают все копировать у американцев, но не надо этого делать, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" 21 октября."Американский закон. Надо ли нам все у американцев копировать? Все не надо, но нас многие в России, люди либеральных взглядов, призывают копировать почти все", - заявил он.Предлагаемые Западом рецепты ценностей совершенно не новы, в России это уже проходили, отметил российский лидер в продолжении своей речи."Адепты так называемого социального прогресса полагают, что несут человечеству какое-то новое сознание, более правильное, чем прежде. Флаг им в руки, как у нас говорят, вперед... Предлагаемые ими рецепты совершенно не новы, все это... мы в России уже проходили", - сказал Путин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/esli-u-vas-est-otets-vy-rasist-1035938274.html

россия

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россия, владимир путин