https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/prodazhu-61-modeli-smartfonov-samsung-zapretili-v-rossii-1036001652.html

Продажу 61 модели смартфонов Samsung запретили в России

Продажу 61 модели смартфонов Samsung запретили в России

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ввоз на территорию России, предложение к... 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T13:55+0300

2021-10-21T13:55+0300

2021-10-21T13:55+0300

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СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip, сообщают РИА Новости.Об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение "Система электронных платежей", охраняемое российским патентом, говорится в сообщении.Суд в июле запретил ответчикам ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования.Суд, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей". Согласно описанию изобретения, оно относится "к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.В материалах Роспатента уточняется, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем – Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210825/Samsung-smozhet-blokirovat-televizory-po-vsemu-miru-1033103281.html

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