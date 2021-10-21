https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/putin-popytki-tsennostnogo-diktata-vedut-k-obratnoy-reaktsii-1036011613.html

Путин: попытки ценностного диктата ведут к обратной реакции

Путин: попытки ценностного диктата ведут к обратной реакции

Глава государства в четверг 21 октября участвует в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". 21.10.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Попытки ценностного диктата в условиях неопределенных и непредсказуемых перспектив влекут обычно обратную реакцию и обратный ожидаемому результат, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании "Валдая". Путин заявил, что ценности - это уникальный продукт культурно-исторического развития каждой нации, взаимные переплетения расширяют кругозор и позволяют по-иному осмыслить собственную традицию."Но этот процесс должен быть органичным и не бывает быстрым, а чуждое все равно будет отторгнуто, возможно даже в резкой форме. Попытки ценностного диктата в условиях неопределенных и непредсказуемых перспектив еще больше осложняют и без того острую ситуацию и влекут обычно обратную реакцию и обратный ожидаемому результат", - сказал президент.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/zagonim-v-ugol-v-mirovoe-pravitelstvo-voydut-velikie-tsivilizatsii-1036008753.html

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