https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/putin-popytki-tsennostnogo-diktata-vedut-k-obratnoy-reaktsii-1036011613.html
Путин: попытки ценностного диктата ведут к обратной реакции
Путин: попытки ценностного диктата ведут к обратной реакции
Глава государства в четверг 21 октября участвует в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T19:58+0300
2021-10-21T19:58+0300
2021-10-21T19:58+0300
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/16/1033261791_0:0:2901:1631_1920x0_80_0_0_ecf3db92e8939188ff9d74ab66b1b6b4.jpg
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Попытки ценностного диктата в условиях неопределенных и непредсказуемых перспектив влекут обычно обратную реакцию и обратный ожидаемому результат, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании "Валдая". Путин заявил, что ценности - это уникальный продукт культурно-исторического развития каждой нации, взаимные переплетения расширяют кругозор и позволяют по-иному осмыслить собственную традицию."Но этот процесс должен быть органичным и не бывает быстрым, а чуждое все равно будет отторгнуто, возможно даже в резкой форме. Попытки ценностного диктата в условиях неопределенных и непредсказуемых перспектив еще больше осложняют и без того острую ситуацию и влекут обычно обратную реакцию и обратный ожидаемому результат", - сказал президент.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/zagonim-v-ugol-v-mirovoe-pravitelstvo-voydut-velikie-tsivilizatsii-1036008753.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/16/1033261791_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5b89dfc3f92b3fd06b83d960b3b5f538.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия
Путин: попытки ценностного диктата ведут к обратной реакции
Глава государства в четверг 21 октября участвует в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Попытки ценностного диктата в условиях неопределенных и непредсказуемых перспектив влекут обычно обратную реакцию и обратный ожидаемому результат, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании "Валдая".
Путин заявил, что ценности - это уникальный продукт культурно-исторического развития каждой нации, взаимные переплетения расширяют кругозор и позволяют по-иному осмыслить собственную традицию.
"Но этот процесс должен быть органичным и не бывает быстрым, а чуждое все равно будет отторгнуто, возможно даже в резкой форме. Попытки ценностного диктата в условиях неопределенных и непредсказуемых перспектив еще больше осложняют и без того острую ситуацию и влекут обычно обратную реакцию и обратный ожидаемому результат", - сказал президент.