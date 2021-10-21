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ПРЯМОЙ ЭФИР: Путин на пленарном заседании Валдайского дискуссионного клуба
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Путин прокомментировал борьбу за равноправие мужчин и женщин на Западе
Путин прокомментировал борьбу за равноправие мужчин и женщин на Западе
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, заявил президент России Владимир Путин, выступая... 21.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг - и вы там будете". - предостерег Путин.Кроме того, Путин заявил, что борьба за равноправие на Западе превращается в догматизм на грани абсурда.Он рассказал о том, что в голливуде выпускают памятки - как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола там должны быть."Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды центрального комитета коммунистической партии Советского Союза", - отметил президент России.
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россия, владимир путин

Путин прокомментировал борьбу за равноправие мужчин и женщин на Западе

19:47 21.10.2021 (обновлено: 19:49 21.10.2021)
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© Sputnik / Максим БлиновМолодые люди гуляют по улице Старый Арбат в Москве.
Молодые люди гуляют по улице Старый Арбат в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Максим Блинов
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг - и вы там будете". - предостерег Путин.

Ревнители новых подходов заходят так далеко, что хотят отменить сами эти понятия. Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть, и это биологический факт, подвергают чуть ли не остракизму.

Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям церемонии вручения премии РГО - Sputnik Абхазия
Владимир Путин
Президент России
Кроме того, Путин заявил, что борьба за равноправие на Западе превращается в догматизм на грани абсурда.
Он рассказал о том, что в голливуде выпускают памятки - как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола там должны быть.
"Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды центрального комитета коммунистической партии Советского Союза", - отметил президент России.
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