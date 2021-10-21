https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/putin-prokommentiroval-borbu-za-ravnopravie-muzhchin-i-zhenschin-na-zapade-1036011322.html

Путин прокомментировал борьбу за равноправие мужчин и женщин на Западе

Путин прокомментировал борьбу за равноправие мужчин и женщин на Западе

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, заявил президент России Владимир Путин, выступая... 21.10.2021, Sputnik Абхазия

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россия

владимир путин

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг - и вы там будете". - предостерег Путин.Кроме того, Путин заявил, что борьба за равноправие на Западе превращается в догматизм на грани абсурда.Он рассказал о том, что в голливуде выпускают памятки - как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола там должны быть."Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды центрального комитета коммунистической партии Советского Союза", - отметил президент России.

россия

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россия, владимир путин