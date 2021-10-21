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Путин высказался о тезисе "советский человек"
Путин высказался о тезисе "советский человек"
Президент России Владимир Путин в четверг 21 октября принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в... 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T20:23+0300
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Нет ничего плохого в тезисе "советский человек", о США, например, говорят как о плавильном котле, в этом тоже нет ничего плохого, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Многие люди моего поколения, конечно, помнят об этом тезисе, об этой формулировке, новая общность - советские люди, советский человек. Конечно, мы все это помним. В самом этом тезисе ничего плохого нет", - заявил Путин на заседании.Президент России в четверг 21 октября принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в Сочи.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
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новости, россия, владимир путин
Путин высказался о тезисе "советский человек"
Президент России Владимир Путин в четверг 21 октября принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в Сочи.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Нет ничего плохого в тезисе "советский человек", о США, например, говорят как о плавильном котле, в этом тоже нет ничего плохого, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Многие люди моего поколения, конечно, помнят об этом тезисе, об этой формулировке, новая общность - советские люди, советский человек. Конечно, мы все это помним. В самом этом тезисе ничего плохого нет", - заявил Путин на заседании.
Президент России в четверг 21 октября принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в Сочи.