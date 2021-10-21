https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/tamozhennye-sluzhby-abkhazii-i-rossii-podpisali-soglasheniya-v-ramkakh-foruma-v-moskve-1036004449.html

Таможенные службы Абхазии и России подписали соглашения на форуме в Москве

Таможенные службы Абхазии и России подписали соглашения на форуме в Москве

Делегация из Абхазии во главе с председателем Государственного таможенного комитета Отаром Хеция участвует в форуме –2021, который проходит в Москве 21 и 22... 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T15:30+0300

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Таможенные службы Абхазии и России подписали ряд документов в рамках Международного таможенного форума в Москве, об этом сообщает пресс-служба ГТК РА.В сообщении отмечается, что подписано соглашение о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи, а также протокол об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Абхазией и Россией. В рамках форума подписан и меморандум о взаимопонимании между ФТС России и ГТК Абхазии по развитию автоматизации таможенного администрирования в Абхазии.Пресс-секретарь Государственного таможенного комитета Абхазии Кристина Гогия отметила, что соглашение о таможенном контроле перемещаемых по линиям электропередачи товаров окажет "положительное влияние на реализацию таможенной политики" в Абхазии, в частности, на обеспечение точного исчисления таможенных пошлин, налогов и других платежей, взимаемых при ввозе или вывозе товаров.Подписание протокола между ФТС России и ГТК Абхазии об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, по мнению Гогия, будет способствовать развитию торговли между двумя странами и противодействию уклонения от уплаты таможенных пошлин и других обязательных налогов.

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