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Таможенные службы Абхазии и России подписали соглашения на форуме в Москве
Таможенные службы Абхазии и России подписали соглашения на форуме в Москве
Делегация из Абхазии во главе с председателем Государственного таможенного комитета Отаром Хеция участвует в форуме –2021, который проходит в Москве 21 и 22... 21.10.2021, Sputnik Абхазия
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2021-10-21T15:58+0300
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Таможенные службы Абхазии и России подписали ряд документов в рамках Международного таможенного форума в Москве, об этом сообщает пресс-служба ГТК РА.В сообщении отмечается, что подписано соглашение о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи, а также протокол об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Абхазией и Россией. В рамках форума подписан и меморандум о взаимопонимании между ФТС России и ГТК Абхазии по развитию автоматизации таможенного администрирования в Абхазии.Пресс-секретарь Государственного таможенного комитета Абхазии Кристина Гогия отметила, что соглашение о таможенном контроле перемещаемых по линиям электропередачи товаров окажет "положительное влияние на реализацию таможенной политики" в Абхазии, в частности, на обеспечение точного исчисления таможенных пошлин, налогов и других платежей, взимаемых при ввозе или вывозе товаров.Подписание протокола между ФТС России и ГТК Абхазии об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, по мнению Гогия, будет способствовать развитию торговли между двумя странами и противодействию уклонения от уплаты таможенных пошлин и других обязательных налогов.
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Таможенные службы Абхазии и России подписали соглашения на форуме в Москве

15:30 21.10.2021 (обновлено: 15:58 21.10.2021)
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© Foto / АПСНЫПРЕСС Международный таможенный форум
Международный таможенный форум - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
© Foto / АПСНЫПРЕСС
Делегация из Абхазии во главе с председателем Государственного таможенного комитета Отаром Хеция участвует в форуме –2021, который проходит в Москве 21 и 22 октября.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Таможенные службы Абхазии и России подписали ряд документов в рамках Международного таможенного форума в Москве, об этом сообщает пресс-служба ГТК РА.
В сообщении отмечается, что подписано соглашение о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи, а также протокол об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Абхазией и Россией. В рамках форума подписан и меморандум о взаимопонимании между ФТС России и ГТК Абхазии по развитию автоматизации таможенного администрирования в Абхазии.
© Foto / АПСНЫПРЕСС Делегация из Абхазии во главе с председателем Государственного таможенного комитета Отаром Хеция участвует в Международном таможенном форуме-2021
Международный таможенный форум - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
Делегация из Абхазии во главе с председателем Государственного таможенного комитета Отаром Хеция участвует в Международном таможенном форуме-2021
© Foto / АПСНЫПРЕСС
Пресс-секретарь Государственного таможенного комитета Абхазии Кристина Гогия отметила, что соглашение о таможенном контроле перемещаемых по линиям электропередачи товаров окажет "положительное влияние на реализацию таможенной политики" в Абхазии, в частности, на обеспечение точного исчисления таможенных пошлин, налогов и других платежей, взимаемых при ввозе или вывозе товаров.
Подписание протокола между ФТС России и ГТК Абхазии об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, по мнению Гогия, будет способствовать развитию торговли между двумя странами и противодействию уклонения от уплаты таможенных пошлин и других обязательных налогов.
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