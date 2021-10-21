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Тания об отборе на "Детское Евровидение - 2021": мечтала, и сбылось
Тания об отборе на "Детское Евровидение - 2021": мечтала, и сбылось
Певица Сания Тания в эфире радио Sputnik поделилась своими ожиданиями от участия в "Детском Евровидении-2021". 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T16:35+0300
2021-10-21T16:35+0300
2021-10-21T17:50+0300
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Члены жюри Национального полуфинала конкурса "Детское Евровидение–2021" подвели итоги и назвали имена 12 участников. Среди финалистов оказалась и 14-летняя Сания Тания. Юная певица исполнила собственную песню "Закружит". Подробнее о том, как она решила принять участие в престижном конкурсе и о чем ее песня, Сания Тания рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия. "Я очень мечтала об этом, и все сбылось. Песня о том, что я не хочу расти, хочу оставаться ребенком. Я очень сильно мечтаю, думаю о том, что я должна пройти", – сказала юная певица. 26 октября финалисты российского отбора поборются за право представлять страну на международном песенном конкурсе, который пройдет в Париже 19 декабря.
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подкасты, аудио
Тания об отборе на "Детское Евровидение - 2021": мечтала, и сбылось
16:35 21.10.2021 (обновлено: 17:50 21.10.2021)
Певица Сания Тания в эфире радио Sputnik поделилась своими ожиданиями от участия в "Детском Евровидении-2021".
Члены жюри Национального полуфинала конкурса "Детское Евровидение–2021" подвели итоги и назвали имена 12 участников. Среди финалистов оказалась и 14-летняя Сания Тания.
Юная певица исполнила собственную песню "Закружит". Подробнее о том, как она решила принять участие в престижном конкурсе и о чем ее песня, Сания Тания рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия.
"Я очень мечтала об этом, и все сбылось. Песня о том, что я не хочу расти, хочу оставаться ребенком. Я очень сильно мечтаю, думаю о том, что я должна пройти", – сказала юная певица.
26 октября финалисты российского отбора поборются за право представлять страну на международном песенном конкурсе, который пройдет в Париже 19 декабря.