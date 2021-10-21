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Турбаза: Кузнецова об инвестиционном климате турсферы Абхазии
Турбаза: Кузнецова об инвестиционном климате турсферы Абхазии
О плюсах и минусах инвестирования в абхазскую туристическую сферу, в эфире радио Sputnik рассказала предприниматель Александра Кузнецова. 21.10.2021, Sputnik Абхазия
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Турбаза: Кузнецова об инвестиционном климате турсферы Абхазии
Турбаза: Кузнецова об инвестиционном климате турсферы Абхазии
Как рассказала Александра Кузнецова, в Абхазии "океан возможностей" для развития туристического бизнеса, потому она сменила Москву на Абхазию. В сравнении с Россией, здесь более стабильное законодательство, нет таких частых перемен, что является одним из ключевых положительных критериев ведения бизнеса. Несмотря на звучащие иногда от скептиков предупреждения о рисках ведения инвестиционной предпринимательской деятельности, Кузнецова уверена, что дела обстоят совсем иначе. Главное - избегать теневых схем, вести всю документацию законно и с первых дней работать в команде с юристами. Подробнее о том, в чем секрет успешного инвестирования в абхазский бизнес – в аудиофайле.
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Турбаза: Кузнецова об инвестиционном климате турсферы Абхазии

10:27 21.10.2021 (обновлено: 10:49 21.10.2021)
71
Радио
Турбаза: Кузнецова об инвестиционном климате турсферы Абхазии
О плюсах и минусах инвестирования в абхазскую туристическую сферу, в эфире радио Sputnik рассказала предприниматель Александра Кузнецова.
Как рассказала Александра Кузнецова, в Абхазии "океан возможностей" для развития туристического бизнеса, потому она сменила Москву на Абхазию. В сравнении с Россией, здесь более стабильное законодательство, нет таких частых перемен, что является одним из ключевых положительных критериев ведения бизнеса.
Несмотря на звучащие иногда от скептиков предупреждения о рисках ведения инвестиционной предпринимательской деятельности, Кузнецова уверена, что дела обстоят совсем иначе. Главное - избегать теневых схем, вести всю документацию законно и с первых дней работать в команде с юристами.
Подробнее о том, в чем секрет успешного инвестирования в абхазский бизнес – в аудиофайле.
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