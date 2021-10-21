https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/uchenye-vskryli-unikalnyy-sarkofag-naydennyy-v-gorodische-gyuenos-1036002109.html

Ученые вскрыли свинцовый саркофаг, найденный в городище Гюэнос

Ученые вскрыли свинцовый саркофаг, найденный в городище Гюэнос

В конце августа группа исследователей обнаружила уникальную находку в городище Гюэнос, ученые нашли свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры. 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T13:00+0300

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Российские и абхазские ученые вскрыли свинцовый саркофаг, найденный в ходе археологических раскопок в городище Гюэнос летом нынешнего года, сообщает корреспондент с места вскрытия.Российский археолог, кандидат исторических наук Александр Скаков рассказал, что раскопки в городище вновь начаты спустя много лет. "Это городище является единственным античным полисом на территории Абхазии. До сих пор ведутся дискуссии о том, где была древняя Диоскурия, до сих пор не найден древний Питиунт", – отметил ученый. Во времена Византии на месте раскопок существовал город. Археолог, доктор исторических наук Сергей Шамба ранее занимался исследованием городища Гюэнос. Он отмечает, что во время раскопок были найдены материалы, относящиеся к VI веку нашей эры. "Тогда мы открыли там церковь VI века, она была совершенно неизвестной", – сказал он. Историк выразил уверенность в том, что если продолжать раскопки в городище Гюэнос, то там можно обнаружить много ценных предметов в плане изучения истории Абхазии. Затем ученые приступили к вскрытию саркофага. Внутри был обнаружен только скелет человека."Внутри саркофага ничего не находится, скорее всего, потому что это уже было христианское время, когда уже в саркофаги ничего не клали, если это не женщина. Судя по костям, можно сказать, что это мужской скелет. Был ли это человек, связанный с храмом или нет, мы пока не знаем", – отметил Александр Скаков после вскрытия саркофага. В конце августа группа исследователей сделала уникальную находку в городище Гюэнос, ученые обнаружили свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры. Ранее директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа отмечал, что в свинцовых саркофагах не хоронили обычных людей, возможно, в нем был похоронен священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, который мог быть правителем региона.

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