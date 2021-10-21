https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/v-abkhazii-vyyavili-135-sluchaev-covid-19-dva-patsienta-skonchalis-1036014954.html

В Абхазии выявили 135 случаев COVID-19, два пациента скончались

В Абхазии выявили 135 случаев COVID-19, два пациента скончались

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 30496. Зарегистрировано 437 летальных случаев. Выздоровели 25487 человек. 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T22:50+0300

2021-10-21T22:50+0300

2021-10-21T22:53+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1036000777_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4996e8379734d0d45c98ae102a4d25fd.jpg

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В Абхазии выявили 135 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, тестирование прошли 613 человек, сообщает Оперштаб.Зафиксировано еще два летальных исхода: в Гудаутской ЦРБ умерла женщина 82 лет, в Сухумской инфекционной больнице скончалась женщина 72 лет.Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 50 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 34, семь человек в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 94 пациента, 12 из них в тяжелом состоянии. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия