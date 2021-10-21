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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/v-abkhazii-vyyavili-135-sluchaev-covid-19-dva-patsienta-skonchalis-1036014954.html
В Абхазии выявили 135 случаев COVID-19, два пациента скончались
В Абхазии выявили 135 случаев COVID-19, два пациента скончались
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 30496. Зарегистрировано 437 летальных случаев. Выздоровели 25487 человек. 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T22:50+0300
2021-10-21T22:53+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В Абхазии выявили 135 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, тестирование прошли 613 человек, сообщает Оперштаб.Зафиксировано еще два летальных исхода: в Гудаутской ЦРБ умерла женщина 82 лет, в Сухумской инфекционной больнице скончалась женщина 72 лет.Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 50 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 34, семь человек в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 94 пациента, 12 из них в тяжелом состоянии. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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В Абхазии выявили 135 случаев COVID-19, два пациента скончались

22:50 21.10.2021 (обновлено: 22:53 21.10.2021)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для больных коронавирусом в Сухуме
Временный госпиталь для больных коронавирусом в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
/
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 30496. Зарегистрировано 437 летальных случаев. Выздоровели 25487 человек.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В Абхазии выявили 135 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, тестирование прошли 613 человек, сообщает Оперштаб.
Зафиксировано еще два летальных исхода: в Гудаутской ЦРБ умерла женщина 82 лет, в Сухумской инфекционной больнице скончалась женщина 72 лет.
© Sputnik / Леон ГунияCOVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 50 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 34, семь человек в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 94 пациента, 12 из них в тяжелом состоянии.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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