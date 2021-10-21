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Водоснабжение в части Сухума будет приостановлено 22 октября
Водоснабжение в части Сухума будет приостановлено 22 октября
В связи с ремонтными работами 22 октября несколько районов столицы останутся без питьевой воды 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T11:51+0300
2021-10-21T11:51+0300
2021-10-21T12:27+0300
в абхазии
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды, сообщается на сайте администрации столицы со ссылкой на МУП "Водоканал". В связи с ремонтными работами на насосной станции №3 (Кяласур) с 00:00 до 15:00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города: Кодорское шоссе, Турбаза, улицы Братьев Зантария, Апсильская, Чанба и село Дзыгута.МУП "Водоканал" приносит свои извинения за временные неудобства.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости
Водоснабжение в части Сухума будет приостановлено 22 октября
11:51 21.10.2021 (обновлено: 12:27 21.10.2021)
В связи с ремонтными работами 22 октября несколько районов столицы останутся без питьевой воды
СУХУМ, 21 окт – Sputnik.
Часть Сухума останется без подачи питьевой воды, сообщается на сайте
администрации столицы со ссылкой на МУП "Водоканал".
В связи с ремонтными работами на насосной станции №3 (Кяласур) с 00:00 до 15:00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города: Кодорское шоссе, Турбаза, улицы Братьев Зантария, Апсильская, Чанба и село Дзыгута.
МУП "Водоканал" приносит свои извинения за временные неудобства.