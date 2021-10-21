https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/vodosnabzhenie-v-chasti-sukhuma-budet-priostanovleno-22-oktyabrya-1036000644.html

Водоснабжение в части Сухума будет приостановлено 22 октября

Водоснабжение в части Сухума будет приостановлено 22 октября

В связи с ремонтными работами 22 октября несколько районов столицы останутся без питьевой воды 21.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды, сообщается на сайте администрации столицы со ссылкой на МУП "Водоканал". В связи с ремонтными работами на насосной станции №3 (Кяласур) с 00:00 до 15:00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города: Кодорское шоссе, Турбаза, улицы Братьев Зантария, Апсильская, Чанба и село Дзыгута.МУП "Водоканал" приносит свои извинения за временные неудобства.

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