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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/vodosnabzhenie-v-chasti-sukhuma-budet-priostanovleno-22-oktyabrya-1036000644.html
Водоснабжение в части Сухума будет приостановлено 22 октября
Водоснабжение в части Сухума будет приостановлено 22 октября
В связи с ремонтными работами 22 октября несколько районов столицы останутся без питьевой воды 21.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды, сообщается на сайте администрации столицы со ссылкой на МУП "Водоканал". В связи с ремонтными работами на насосной станции №3 (Кяласур) с 00:00 до 15:00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города: Кодорское шоссе, Турбаза, улицы Братьев Зантария, Апсильская, Чанба и село Дзыгута.МУП "Водоканал" приносит свои извинения за временные неудобства.
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Водоснабжение в части Сухума будет приостановлено 22 октября

11:51 21.10.2021 (обновлено: 12:27 21.10.2021)
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© Sputnik / Томас ТхайцукРемонт водопровода по улице Дзидзария
Ремонт водопровода по улице Дзидзария - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В связи с ремонтными работами 22 октября несколько районов столицы останутся без питьевой воды
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды, сообщается на сайте администрации столицы со ссылкой на МУП "Водоканал".
В связи с ремонтными работами на насосной станции №3 (Кяласур) с 00:00 до 15:00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города: Кодорское шоссе, Турбаза, улицы Братьев Зантария, Апсильская, Чанба и село Дзыгута.
МУП "Водоканал" приносит свои извинения за временные неудобства.
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