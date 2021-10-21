https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/vskrytie-pokazalo-chto-obnaruzhili-v-drevnem-sarkofage-1036011508.html

Вскрытие показало: что обнаружили в древнем саркофаге

Вскрытие показало: что обнаружили в древнем саркофаге

Уникальную находку сделали российские и абхазские ученые прошедшим летом - им удалось раскопать свинцовый саркофаг в городище Гюэнос. 21.10.2021, Sputnik Абхазия

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Ученые относят свинцовый саркофаг к V-VI векам нашей эры. 21 октября его вскрыли абхазские и российские специалисты. Помимо скелета внутри ничего обнаружить не удалось."Внутри саркофага ничего не находится, скорее всего, потому что это уже было христианское время, когда уже в саркофаги ничего не клали, если это не женщина. Судя по костям, можно сказать, что это мужской скелет. Был ли это человек, связанный с храмом или нет, мы пока не знаем", – отметил археолог Александр Скаков после вскрытия саркофага.В конце августа группа исследователей сделала уникальную находку в городище Гюэнос, ученые обнаружили свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры. Ранее директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа отмечал, что в свинцовых саркофагах не хоронили обычных людей, возможно, в нем был похоронен священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, который мог быть правителем региона.

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