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Вскрытие показало: что обнаружили в древнем саркофаге
Вскрытие показало: что обнаружили в древнем саркофаге
Уникальную находку сделали российские и абхазские ученые прошедшим летом - им удалось раскопать свинцовый саркофаг в городище Гюэнос. 21.10.2021, Sputnik Абхазия
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Ученые относят свинцовый саркофаг к V-VI векам нашей эры. 21 октября его вскрыли абхазские и российские специалисты. Помимо скелета внутри ничего обнаружить не удалось."Внутри саркофага ничего не находится, скорее всего, потому что это уже было христианское время, когда уже в саркофаги ничего не клали, если это не женщина. Судя по костям, можно сказать, что это мужской скелет. Был ли это человек, связанный с храмом или нет, мы пока не знаем", – отметил археолог Александр Скаков после вскрытия саркофага.В конце августа группа исследователей сделала уникальную находку в городище Гюэнос, ученые обнаружили свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры. Ранее директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа отмечал, что в свинцовых саркофагах не хоронили обычных людей, возможно, в нем был похоронен священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, который мог быть правителем региона.
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Вскрытие показало: что обнаружили в древнем саркофаге

19:56 21.10.2021
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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Уникальную находку сделали российские и абхазские ученые прошедшим летом - им удалось раскопать свинцовый саркофаг в городище Гюэнос.
Ученые относят свинцовый саркофаг к V-VI векам нашей эры. 21 октября его вскрыли абхазские и российские специалисты. Помимо скелета внутри ничего обнаружить не удалось.
"Внутри саркофага ничего не находится, скорее всего, потому что это уже было христианское время, когда уже в саркофаги ничего не клали, если это не женщина. Судя по костям, можно сказать, что это мужской скелет. Был ли это человек, связанный с храмом или нет, мы пока не знаем", – отметил археолог Александр Скаков после вскрытия саркофага.
В конце августа группа исследователей сделала уникальную находку в городище Гюэнос, ученые обнаружили свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры. Ранее директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа отмечал, что в свинцовых саркофагах не хоронили обычных людей, возможно, в нем был похоронен священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, который мог быть правителем региона.
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