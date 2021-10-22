https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/amerikanskiy-akter-alek-bolduin-zastrelil-operatora-vo-vremya-semok-filma-1036015769.html

Американский актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма

Американский актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма

Съемки вестерна Rust ("Ржавчина") проходили в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. 22.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-22T08:45+0300

2021-10-22T08:45+0300

2021-10-22T08:47+0300

в мире

новости

события

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/16/1036015896_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_cccc90fca55dc36dcba2cffd4b833ab6.jpg

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Погибла женщина-оператор и ранен режиссер в результате инцидента с огнестрельным оружием на съемках фильма с участием актера Алека Болдуина в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.Сообщается, что выстрел из пистолета совершил актер Алек Болдуин, об этом говорится в заявлении шерифа округа Санта-Фе."Офис шерифа подтверждает, что выстрел из оружия для реквизита был совершен Алеком Болдуином", — говорится в заявлении.Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.В сообщении отмечается, что обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.Съемки вестерна Rust ("Ржавчина") проходили в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль, говорится в сообщении.Кинооператор Галина Хатчинс, является уроженкой Украины, она выросла в Советском Союзе. Женщина закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя, уточняется в сообщении.В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы как оператора включают фильмы "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, события