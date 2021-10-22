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Американский актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма
Американский актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма
Съемки вестерна Rust ("Ржавчина") проходили в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. 22.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-22T08:45+0300
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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Погибла женщина-оператор и ранен режиссер в результате инцидента с огнестрельным оружием на съемках фильма с участием актера Алека Болдуина в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.Сообщается, что выстрел из пистолета совершил актер Алек Болдуин, об этом говорится в заявлении шерифа округа Санта-Фе."Офис шерифа подтверждает, что выстрел из оружия для реквизита был совершен Алеком Болдуином", — говорится в заявлении.Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.В сообщении отмечается, что обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.Съемки вестерна Rust ("Ржавчина") проходили в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль, говорится в сообщении.Кинооператор Галина Хатчинс, является уроженкой Украины, она выросла в Советском Союзе. Женщина закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя, уточняется в сообщении.В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы как оператора включают фильмы "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).
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Американский актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма
08:45 22.10.2021 (обновлено: 08:47 22.10.2021)
Съемки вестерна Rust ("Ржавчина") проходили в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль.
СУХУМ, 22 окт - Sputnik.
Погибла женщина-оператор и ранен режиссер в результате инцидента с огнестрельным оружием на съемках фильма с участием актера Алека Болдуина в США, сообщает РИА Новости
со ссылкой на портал TMZ
.
Сообщается, что выстрел из пистолета совершил актер Алек Болдуин, об этом говорится в заявлении шерифа округа Санта-Фе.
По поступившей информации, инцидент произошел при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу и сейчас находится в критическом состоянии, 42-летняя женщина-оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, ее доставили по воздуху в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.
"Офис шерифа подтверждает, что выстрел из оружия для реквизита был совершен Алеком Болдуином", — говорится в заявлении.
Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
В сообщении отмечается, что обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.
Съемки вестерна Rust ("Ржавчина") проходили в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль, говорится в сообщении.
Кинооператор Галина Хатчинс, является уроженкой Украины, она выросла в Советском Союзе. Женщина закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя, уточняется в сообщении.
В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы как оператора включают фильмы "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).