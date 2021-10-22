https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/analog-ukradennogo-vo-vremya-voyny-pismennogo-nabora-podarili-muzeyu-dmitriya-gulia-1036021838.html

Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа подарили музею

Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа подарили музею

Письменный набор "Золотая рыбка", произведенный в 1950-х годах на ленинградской фабрике, неизвестные украли из музея Дмитрия Гулиа во время Отечественной войны... 22.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-22T15:49+0300

2021-10-22T15:49+0300

2021-10-22T16:08+0300

в абхазии

культура

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/16/1036022643_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c00cff38a23e58eb469e9c0ad81ee434.jpg

СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Аналог украденного во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. письменного набора "Золотая рыбка" подарили музею Дмитрия Гулиа, рассказала директор музея Светлана Корсая."Эти ручки подарил Дмитрию Гулиа на 80-летие писатель Василий Ажаев. Они были в нашей экспозиции, но во время войны их украли вместе с серебром и другими предметами. Остался лишь футляр от них, который все эти годы стоял пустой", – отметила она.По словам Корсая, не так давно в музее провели экскурсию для теолога из России Вероники Алексеевой и специалистов из Института социологии Российской академии наук. После чего они выразили желание помочь музею восполнить утраченные экспонаты и пообещали постараться найти что-либо из этого на аукционах.Как рассказала теолог Московской духовной академии Вероника Алексеева, 11 октября на аукционе в интернете удалось найти письменный набор "Золотая рыбка", изготовленный в 1950-х годах на одной из ленинградских фабрик, и выкупили его."Сегодня мы встретились с работниками музея и передали экспонат. Конечно, это не сам утраченный набор, а его аналог. Там была сотрудница музея, которая уже много лет работает, и она сказала, что хорошо помнит, как выглядели эти ручки. Мы совершили акт приема-передачи, записали историю того, как родилась идея, выпили кофе и уже едем обратно в аэропорт", – поделилась она.Директор музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая подчеркнула, что подаренный набор антикварных письменных ручек – это точная копия украденного в годы войны в Абхазии. Она также добавила, восполнение экспозиции – это важное и долгожданное событие."Мы счастливы. Во-первых, потому что наши гости из России неравнодушно относятся к тому, в каком состоянии находится наш музей, и они искренне хотят помочь нам восстановить экспозицию. Это говорит о том, что музей нужен людям. Также символично то, что набор вернулся именно в неделю абхазской письменности", – считает Корсая.Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года в селе Уарча Очамчырского района. Он Народный поэт Абхазии, основоположник абхазской письменной литературы, просветитель, прозаик, историк, этнограф, фольклорист, лингвист.Дмитрий Гулиа умер 7 апреля 1960 года. Могила Дмитрия Иосифовича Гулиа находится в центре Сухума. А в доме, где он жил с 1912 по 1960 годы, было решено открыть дом-музей.До 1974 года в доме жила семья Дмитрия Гулиа, по решению правительства Абхазии им была предоставлена квартира в центре Сухума, а здание стало музеем. Внешний облик практически не изменился. В двухэтажном строении пять комнат, все они посвящены творчеству и научным трудам писателя. В коллекции музея более восьми тысяч экспонатов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210221/Gulia-pervoprokhodets-abkhazkoy-literatury-Dmitriy-1026711813.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости