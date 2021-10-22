Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/analog-ukradennogo-vo-vremya-voyny-pismennogo-nabora-podarili-muzeyu-dmitriya-gulia-1036021838.html
Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа подарили музею
Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа подарили музею
Письменный набор "Золотая рыбка", произведенный в 1950-х годах на ленинградской фабрике, неизвестные украли из музея Дмитрия Гулиа во время Отечественной войны... 22.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-22T15:49+0300
2021-10-22T16:08+0300
в абхазии
культура
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/16/1036022643_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c00cff38a23e58eb469e9c0ad81ee434.jpg
СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Аналог украденного во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. письменного набора "Золотая рыбка" подарили музею Дмитрия Гулиа, рассказала директор музея Светлана Корсая."Эти ручки подарил Дмитрию Гулиа на 80-летие писатель Василий Ажаев. Они были в нашей экспозиции, но во время войны их украли вместе с серебром и другими предметами. Остался лишь футляр от них, который все эти годы стоял пустой", – отметила она.По словам Корсая, не так давно в музее провели экскурсию для теолога из России Вероники Алексеевой и специалистов из Института социологии Российской академии наук. После чего они выразили желание помочь музею восполнить утраченные экспонаты и пообещали постараться найти что-либо из этого на аукционах.Как рассказала теолог Московской духовной академии Вероника Алексеева, 11 октября на аукционе в интернете удалось найти письменный набор "Золотая рыбка", изготовленный в 1950-х годах на одной из ленинградских фабрик, и выкупили его."Сегодня мы встретились с работниками музея и передали экспонат. Конечно, это не сам утраченный набор, а его аналог. Там была сотрудница музея, которая уже много лет работает, и она сказала, что хорошо помнит, как выглядели эти ручки. Мы совершили акт приема-передачи, записали историю того, как родилась идея, выпили кофе и уже едем обратно в аэропорт", – поделилась она.Директор музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая подчеркнула, что подаренный набор антикварных письменных ручек – это точная копия украденного в годы войны в Абхазии. Она также добавила, восполнение экспозиции – это важное и долгожданное событие."Мы счастливы. Во-первых, потому что наши гости из России неравнодушно относятся к тому, в каком состоянии находится наш музей, и они искренне хотят помочь нам восстановить экспозицию. Это говорит о том, что музей нужен людям. Также символично то, что набор вернулся именно в неделю абхазской письменности", – считает Корсая.Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года в селе Уарча Очамчырского района. Он Народный поэт Абхазии, основоположник абхазской письменной литературы, просветитель, прозаик, историк, этнограф, фольклорист, лингвист.Дмитрий Гулиа умер 7 апреля 1960 года. Могила Дмитрия Иосифовича Гулиа находится в центре Сухума. А в доме, где он жил с 1912 по 1960 годы, было решено открыть дом-музей.До 1974 года в доме жила семья Дмитрия Гулиа, по решению правительства Абхазии им была предоставлена квартира в центре Сухума, а здание стало музеем. Внешний облик практически не изменился. В двухэтажном строении пять комнат, все они посвящены творчеству и научным трудам писателя. В коллекции музея более восьми тысяч экспонатов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210221/Gulia-pervoprokhodets-abkhazkoy-literatury-Dmitriy-1026711813.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/16/1036022643_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_31795acb20464d3a55e3d50f8f2ee67f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости

Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа подарили музею

15:49 22.10.2021 (обновлено: 16:08 22.10.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа
Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Письменный набор "Золотая рыбка", произведенный в 1950-х годах на ленинградской фабрике, неизвестные украли из музея Дмитрия Гулиа во время Отечественной войны народа Абхазии.
СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Аналог украденного во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. письменного набора "Золотая рыбка" подарили музею Дмитрия Гулиа, рассказала директор музея Светлана Корсая.
"Эти ручки подарил Дмитрию Гулиа на 80-летие писатель Василий Ажаев. Они были в нашей экспозиции, но во время войны их украли вместе с серебром и другими предметами. Остался лишь футляр от них, который все эти годы стоял пустой", – отметила она.
По словам Корсая, не так давно в музее провели экскурсию для теолога из России Вероники Алексеевой и специалистов из Института социологии Российской академии наук. После чего они выразили желание помочь музею восполнить утраченные экспонаты и пообещали постараться найти что-либо из этого на аукционах.
© Sputnik / Томас Тхайцук Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа
Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа
© Sputnik / Томас Тхайцук Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа
Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа
© Sputnik / Томас Тхайцук Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа
Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа
© Sputnik / Томас Тхайцук Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа
Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа
Как рассказала теолог Московской духовной академии Вероника Алексеева, 11 октября на аукционе в интернете удалось найти письменный набор "Золотая рыбка", изготовленный в 1950-х годах на одной из ленинградских фабрик, и выкупили его.
"Сегодня мы встретились с работниками музея и передали экспонат. Конечно, это не сам утраченный набор, а его аналог. Там была сотрудница музея, которая уже много лет работает, и она сказала, что хорошо помнит, как выглядели эти ручки. Мы совершили акт приема-передачи, записали историю того, как родилась идея, выпили кофе и уже едем обратно в аэропорт", – поделилась она.
Директор музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая подчеркнула, что подаренный набор антикварных письменных ручек – это точная копия украденного в годы войны в Абхазии. Она также добавила, восполнение экспозиции – это важное и долгожданное событие.
"Мы счастливы. Во-первых, потому что наши гости из России неравнодушно относятся к тому, в каком состоянии находится наш музей, и они искренне хотят помочь нам восстановить экспозицию. Это говорит о том, что музей нужен людям. Также символично то, что набор вернулся именно в неделю абхазской письменности", – считает Корсая.
Дмитрий Гулиа - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2021
В Абхазии
Дмитрий Гулиа: "первопроходец" абхазской литературы
21 февраля, 09:35
Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года в селе Уарча Очамчырского района. Он Народный поэт Абхазии, основоположник абхазской письменной литературы, просветитель, прозаик, историк, этнограф, фольклорист, лингвист.
Дмитрий Гулиа умер 7 апреля 1960 года. Могила Дмитрия Иосифовича Гулиа находится в центре Сухума. А в доме, где он жил с 1912 по 1960 годы, было решено открыть дом-музей.
До 1974 года в доме жила семья Дмитрия Гулиа, по решению правительства Абхазии им была предоставлена квартира в центре Сухума, а здание стало музеем. Внешний облик практически не изменился. В двухэтажном строении пять комнат, все они посвящены творчеству и научным трудам писателя. В коллекции музея более восьми тысяч экспонатов.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:46Разговор о документалистике: Александр Зиненко встретился с абхазскими журналистами
18:12Береговой ракетный комплекс "Бал" поражает цели на дистанции 500 км
17:56Врач Гудаутского ковидного госпиталя: боимся и ждем роста больных
17:08Скользкий путь: интервью экс-министра энергетики Абхазии Виктора Хильчевского
16:28Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 октября
15:49Аналог украденного во время войны письменного набора Дмитрия Гулиа подарили музею
15:00Проблемы освоения: президент подвел итоги Инвестпрограммы 2020-2022
14:25Юные гимнастки из Абхазии поддержали сестер Авериных перед чемпионатом мира
13:59Зиненко рассказал о документалистике и о фильме "Непобедимая"
13:40Задержан разыскивавшийся более 20 лет фигурант по делу о похищении человека
12:55Добывать эксклюзив: Александр Зиненко о журналистике и жизни
12:30Гагра в первой пятерке, куда хотят отправить в отпуск тещу
11:40Глава УКС отчитался о ходе реализации Инвестпрограммы 2020-2022 годов
11:08"Не дай бог жить в эпоху перемен": Путин выступил на пленарном заседании клуба "Валдай"
10:56Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии
10:15Здоровый консерватизм: зачем Путин похоронил эпоху
09:20Движение на перекрестке в центре Сухума перекроют в субботу 23 октября
08:45Американский актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма
ВчераИдея Путина о реестре угроз ООН получит поддержку, заявил юрист-международник Капустин
ВчераВ Абхазии выявили 135 случаев COVID-19, два пациента скончались