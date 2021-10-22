https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/chetyre-letalnykh-iskhoda-s-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-za-sutki-1036029181.html
Четыре летальных исхода с COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки
Четыре летальных исхода с COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 30656. Зарегистрировано 441 летальный случай. Выздоровели 25907 человек. 22.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-22T23:26+0300
2021-10-22T23:26+0300
2021-10-22T23:26+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
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СУХУМ, 22 окт – Sputnik. В Абхазии выявили 160 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, тестирование прошли 529 человек, сообщает оперштаб.Зафиксировано еще четыре летальных исхода: в Гудаутской ЦРБ скончались три пациента - женщина 88 лет и двое мужчин 52 и 62 лет, в российском военном госпитале умерла женщина 1935 года рождения.Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 97 пациентов, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 33, шесть человек в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 87 пациентов, 12 из них в тяжелом состоянии.Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости
Четыре летальных исхода с COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 30656. Зарегистрировано 441 летальный случай. Выздоровели 25907 человек.
СУХУМ, 22 окт – Sputnik. В Абхазии выявили 160 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, тестирование прошли 529 человек, сообщает оперштаб.
Зафиксировано еще четыре летальных исхода: в Гудаутской ЦРБ скончались три пациента - женщина 88 лет и двое мужчин 52 и 62 лет, в российском военном госпитале умерла женщина 1935 года рождения.
Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 97 пациентов, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 33, шесть человек в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 87 пациентов, 12 из них в тяжелом состоянии.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.