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Добывать эксклюзив: Александр Зиненко о журналистике и жизни
Добывать эксклюзив: Александр Зиненко о журналистике и жизни
В Абхазию приехал Александр Зиненко – журналист, репортер, автор и ведущий документальных фильмов, преподаватель курса журналистского мастерства и член... 22.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-22T12:55+0300
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Александр Зиненко - лауреат ТЭФИ, трижды лауреат национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь". Как пришел в журналистику и сложно ли было начинать? Как нашел героиню документальной мелодрамы "Непобедимая", которую покажет в Абхазии. Подробнее смотрите в нашем видео.
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Добывать эксклюзив: Александр Зиненко о журналистике и жизни
12:55 22.10.2021 (обновлено: 12:56 22.10.2021)
В Абхазию приехал Александр Зиненко – журналист, репортер, автор и ведущий документальных фильмов, преподаватель курса журналистского мастерства и член экспертного совета Школы Познера.
Александр Зиненко - лауреат ТЭФИ, трижды лауреат национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь". Как пришел в журналистику и сложно ли было начинать? Как нашел героиню документальной мелодрамы "Непобедимая", которую покажет в Абхазии. Подробнее смотрите в нашем видео.