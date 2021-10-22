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Движение на перекрестке в центре Сухума перекроют в субботу 23 октября
Движение на перекрестке в центре Сухума перекроют в субботу 23 октября
СУХУМ, 22 окт - Sputnik. В связи с прокладкой ливневого коллектора через улицу Лакоба, в субботу, 23 октября, с 09:00 до 22:00 будет перекрыто движение на... 22.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. В связи с прокладкой ливневого коллектора через улицу Лакоба, в субботу, 23 октября, с 09:00 до 22:00 будет перекрыто движение на перекрестке улиц Лакоба и Джонуа. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.По словам начальника Департамента столичного ЖКХ Руслана Авидзба, работы по укладке ливневых канализаций по трем улицам Сухума – Абазинской, Гулиа и Джонуа – близятся к завершению. Капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения на трех центральных улицах Сухума проводится около года. Сложности были связаны с заменой ливневых коллекторов, расположенных по обеим сторонам Абазинской.Работы финансируются по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210729/Livnevki-na-trekh-ulitsakh-Sukhuma-zamenyat-do-kontsa-2021-goda-1032932815.html
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водоснабжение, новости

Движение на перекрестке в центре Сухума перекроют в субботу 23 октября

09:20 22.10.2021
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© Foto / сайт Администрации города Сухум Перекрыто движение на перекрестке улиц Лакоба и Джонуа
Перекрыто движение на перекрестке улиц Лакоба и Джонуа - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2021
© Foto / сайт Администрации города Сухум
СУХУМ, 22 окт - Sputnik. В связи с прокладкой ливневого коллектора через улицу Лакоба, в субботу, 23 октября, с 09:00 до 22:00 будет перекрыто движение на перекрестке улиц Лакоба и Джонуа. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.
По словам начальника Департамента столичного ЖКХ Руслана Авидзба, работы по укладке ливневых канализаций по трем улицам Сухума – Абазинской, Гулиа и Джонуа – близятся к завершению.
Капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения на трех центральных улицах Сухума проводится около года. Сложности были связаны с заменой ливневых коллекторов, расположенных по обеим сторонам Абазинской.
На улице Абазинская идет подготовка к укладке ливневых канализаций - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2021
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Работы финансируются по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.
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