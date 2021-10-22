https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/dvizhenie-na-perekrestke-v-tsentre-sukhuma-perekroyut-v-subbotu-23-oktyabrya-1036015421.html

Движение на перекрестке в центре Сухума перекроют в субботу 23 октября

Движение на перекрестке в центре Сухума перекроют в субботу 23 октября

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. В связи с прокладкой ливневого коллектора через улицу Лакоба, в субботу, 23 октября, с 09:00 до 22:00 будет перекрыто движение на... 22.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-22T09:20+0300

2021-10-22T09:20+0300

2021-10-22T08:47+0300

в абхазии

водоснабжение

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1036015370_0:1:1400:789_1920x0_80_0_0_3b24f82e99d5e64b7a3262940801fd28.jpg

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. В связи с прокладкой ливневого коллектора через улицу Лакоба, в субботу, 23 октября, с 09:00 до 22:00 будет перекрыто движение на перекрестке улиц Лакоба и Джонуа. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.По словам начальника Департамента столичного ЖКХ Руслана Авидзба, работы по укладке ливневых канализаций по трем улицам Сухума – Абазинской, Гулиа и Джонуа – близятся к завершению. Капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения на трех центральных улицах Сухума проводится около года. Сложности были связаны с заменой ливневых коллекторов, расположенных по обеим сторонам Абазинской.Работы финансируются по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210729/Livnevki-na-trekh-ulitsakh-Sukhuma-zamenyat-do-kontsa-2021-goda-1032932815.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

водоснабжение, новости